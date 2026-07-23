Trung Quốc khai trừ khỏi Đảng và cách chức vụ đối với 2 quan chức cấp cao

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 23/7, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc thông báo ông Điền Học Bân (Tian Xuebin), nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy lợi, và ông Vương Tuấn (Wang Jun), nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Khu tự trị Tây Tạng, đã bị khai trừ khỏi Đảng và cách chức vụ chính quyền do vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật.



Theo thông báo, sau khi được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc phê chuẩn, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc đã mở vụ án để điều tra, xem xét các vi phạm nghiêm trọng về kỷ luật Đảng và pháp luật của ông Điền Học Bân, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Thủy lợi và ông Vương Tuấn, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Khu tự trị Tây Tạng.



Kết quả điều tra cho thấy ông Điền Học Bân vi phạm tinh thần “Quy định 8 điểm” của Trung ương khi tham gia các buổi tiệc tùng có nguy cơ ảnh hưởng đến sự công tâm trong thực thi công vụ; vi phạm các nguyên tắc tổ chức khi tìm kiếm lợi ích cho người khác trong các vấn đề như tuyển dụng và thăng chức nhân sự; không giữ vững giới hạn về sự liêm chính, nhận quà và tiền trái quy định; làm và sử dụng giấy tờ tùy thân giả mạo; biến quyền lực công thành công cụ trục lợi cá nhân, sa đà vào việc đổi quyền lực lấy tiền bạc; lợi dụng chức vụ để mang lại lợi ích cho người khác; đồng thời nhận bất hợp pháp những khoản tiền và tài sản khổng lồ…



Ông Vương Quân bị cáo buộc có quan điểm sai lệch về thành tích chính trị; đi ngược lại các yêu cầu quan trọng của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về bảo tồn sinh thái và phát triển tài nguyên khoáng sản tại Tây Tạng, vừa có biểu hiện thiếu trách nhiệm, không hành động, lại vừa có những hành động liều lĩnh, bất chấp quy định, đồng thời chống đối lại quá trình điều tra của tổ chức; phớt lờ các nguyên tắc tổ chức, không giải trình trung thực về các vấn đề khi được tổ chức yêu cầu; tìm kiếm lợi ích cho người khác và nhận tiền hoặc vật chất trong quá trình lựa chọn, bổ nhiệm cán bộ; nhận quà biếu bằng tiền trái quy định; tiết lộ bí mật công tác; thực hiện hành vi đổi quyền lấy tiền trên quy mô lớn, lợi dụng chức vụ để mang lại lợi ích cho người khác, đồng thời nhận bất hợp pháp những khoản tiền và tài sản khổng lồ…



Ông Điền Học Bân và ông Vương Tuấn đã vi phạm nghiêm trọng các quy định kỷ luật của Đảng về chính trị, tổ chức, liêm chính và lối sống; hành vi của hai ông này cấu thành vi phạm nghiêm trọng trong thực thi công vụ và có dấu hiệu nhận hối lộ.

Xét tính chất và hậu quả nghiêm trọng từ hành vi của hai cán bộ trên, căn cứ các quy định liên quan, ông Điền Học Bân và ông Vương Tuấn đã bị khai trừ khỏi Đảng và bãi nhiệm chức vụ chính quyền; những hành vi nghi ngờ vi phạm hình sự được chuyển sang cơ quan kiểm sát để xem xét và truy tố theo quy định của pháp luật./.

Trung Quốc khai trừ khỏi Đảng, bãi nhiệm một quan chức cấp cao Ông Dịch Hội Mãn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX, bị khai trừ Đảng và cách toàn bộ các chức vụ do vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và nhận hối lộ với số tiền lớn.