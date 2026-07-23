Tổng giá trị thị trường nhà ở Hàn Quốc đạt mức cao kỷ lục 5.600 tỷ USD

Tổng giá trị thị trường nhà ở Hàn Quốc đã đạt mức cao kỷ lục 7.710.000 tỷ won (khoảng 5.600 tỷ USD) vào cuối năm 2025, tăng 8% so với một năm trước, chủ yếu nhờ giá nhà tăng mạnh tại khu vực thủ đô.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, số liệu sơ bộ trong Bảng cân đối kế toán quốc gia năm 2025 do Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) và Cơ quan Thống kê Hàn Quốc công bố ngày 22/7 cho thấy tổng giá trị thị trường nhà ở trên cả nước tăng thêm 571.000 tỷ won (khoảng 415 tỷ USD) so với năm trước.

Trong đó, Seoul ghi nhận mức tăng mạnh nhất với 15,9%, đưa tổng giá trị thị trường nhà ở của thành phố lên 2.894.000 tỷ won, tương đương 37,5% tổng giá trị cả nước.

Tính chung khu vực thủ đô gồm Seoul, Gyeonggi và Incheon, tổng giá trị thị trường nhà ở đạt 5.427.000 tỷ won, chiếm 70,4% tổng giá trị nhà ở toàn quốc - mức cao nhất kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu thống kê chỉ tiêu này.

Báo cáo cũng cho thấy tổng giá trị tài sản bất động sản của Hàn Quốc, bao gồm nhà ở, công trình phi nhà ở và đất đai, đạt 17.836.000 tỷ won (khoảng 12.960 tỷ USD), tăng 4,1% so với năm trước.

Trong khi đó, tài sản tài chính ròng của các hộ gia đình và tổ chức phi lợi nhuận tăng 21,8%, lên 3.767.000 tỷ won (khoảng 2.740 tỷ USD), mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2009, nhờ giá cổ phiếu phục hồi và tài sản tài chính gia tăng.

Kết quả trên phản ánh xu hướng giá trị tài sản tiếp tục tập trung vào khu vực thủ đô, trong bối cảnh thị trường bất động sản Hàn Quốc phục hồi sau giai đoạn điều chỉnh trước đó./.

Hàn Quốc siết vốn ngoại chảy vào thị trường bất động sản Hàn Quốc đã ban hành quy định mới nhằm siết chặt hơn nữa quản lý giao dịch bất động sản đối với người nước ngoài, do đó người nước ngoài sẽ không còn được phép mua nhà ở Seoul và khu vực lân cận.

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