Hàn Quốc và ASEAN thúc đẩy hoàn tất đàm phán nâng cấp AKFTA

Ngày 23/7, Hàn Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhất trí thúc đẩy hoàn tất đàm phán nâng cấp Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Hàn Quốc (AKFTA) trong năm 2027, đồng thời nhất trí mở rộng hợp tác kinh tế, an ninh và phối hợp ứng phó các thách thức khu vực.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, nội dung trên được thống nhất tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc-ASEAN diễn ra ở Manila, Philippines, do Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun và Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Maris Sangiampongsa, nước điều phối quan hệ ASEAN-Hàn Quốc, đồng chủ trì.

Tại hội nghị, hai bên đánh giá cao những tiến triển trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Hàn Quốc-ASEAN và khẳng định sẽ mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, chuyển đổi số, Trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi cung ứng, năng lượng sạch và ứng phó biến đổi khí hậu.

Các bộ trưởng cũng nhất trí thúc đẩy hoàn tất đàm phán nâng cấp AKFTA vào năm 2027 nhằm tạo động lực mới cho thương mại và đầu tư giữa hai bên.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Cho Hyun nhấn mạnh ASEAN là đối tác then chốt trong chính sách đối ngoại của Hàn Quốc, đồng thời khẳng định Seoul sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác thực chất với khu vực trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện được nâng cấp vào năm 2024.

Các bên cũng trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế, trong đó có diễn biến trên Bán đảo Triều Tiên, Biển Đông và cuộc khủng hoảng tại Trung Đông. Hàn Quốc bày tỏ mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ASEAN nhằm duy trì hòa bình, ổn định và bảo đảm tự do hàng hải, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế thực thi đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc liên quan đến Triều Tiên.

Hội nghị nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả Đối tác chiến lược toàn diện Hàn Quốc-ASEAN, tăng cường phối hợp trước các thách thức kinh tế và an ninh mới nổi, qua đó góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương./.

FTA Hàn Quốc - ASEAN hướng tới kinh tế số và chuỗi cung ứng chiến lược ASEAN hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Hàn Quốc. Trong năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc sang khu vực này đạt khoảng 122,5 tỷ USD.