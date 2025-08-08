Khai trương không gian kết nối ASEAN và Hàn Quốc tại Seoul

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, nhân kỷ niệm 58 năm Ngày thành lập Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), ngày 8/8, Trung tâm ASEAN-Hàn Quốc chính thức khai trương Không gian ASEAN (ASEAN Hall) tại Seoul.

ASEAN Hall là không gian mới cho hoạt động giao lưu ASEAN-Hàn Quốc. Tọa lạc tại tầng 1 của Trung tâm báo chí Hàn Quốc, ASEAN Hall là một không gian triển lãm đa năng được thiết kế để thúc đẩy hợp tác giữa 10 quốc gia thành viên ASEAN và Hàn Quốc trên các lĩnh vực văn hóa, du lịch và kinh tế.

Buổi lễ khai trương có sự tham dự của các quan chức cấp cao từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc; Đại sứ của các nước thành viên ASEAN tại Hàn Quốc; các nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực văn hóa và kinh doanh đã góp phần làm cho sự kiện thêm phần ý nghĩa.

Với một khu vực triển lãm cố định và đặc biệt, Hội trường cũng sẽ là địa điểm tổ chức nhiều sự kiện và chương trình liên quan đến ASEAN.

Việc khai trương ASEAN Hall đúng vào Ngày ASEAN càng làm tăng thêm ý nghĩa biểu tượng cho sự kiện này, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quan hệ ASEAN-Hàn Quốc.

Không chỉ là một không gian mới, sự kiện ra mắt còn thể hiện sự chuyển dịch trong hợp tác - từ chính trị và kinh tế sang sự gắn kết sâu sắc hơn về văn hóa và con người.

Đáng chú ý, cả 10 nước thành viên ASEAN đều tham gia vào việc lên kế hoạch và thực hiện các triển lãm và chương trình, minh họa cho một mô hình thực sự về trao đổi và hợp tác lẫn nhau.

Nhân dịp khai trương ASEAN Hall, triển lãm “Trái cây-Hoa quả: Những ngày rực rỡ sắc màu tại Đông Nam Á” đã được tổ chức. Với chủ đề chính là trái cây nhiệt đới, triển lãm mang đến một hành trình cảm nhận qua những cảnh quan thường nhật và cách biểu đạt nghệ thuật của Đông Nam Á, trái cây Đông Nam Á đã trở thành những yếu tố văn hóa quen thuộc trong đời sống thường nhật ở Hàn Quốc thông qua hoạt động thương mại và trao đổi sôi động.

Triển lãm này sử dụng trái cây như một phương tiện để khám phá trực quan mối liên hệ giữa ASEAN và Hàn Quốc thông qua cầu nối giữa tính địa phương và tính toàn cầu, giữa truyền thống và hiện đại.

Phát biểu khai mạc, Tổng Thư ký Trung tâm ASEAN-Hàn Quốc Kim Jae Shin nhấn mạnh ASEAN Hall ở Seoul là một không gian mở được thiết kế để giới thiệu các nền văn hóa phong phú của khu vực ASEAN đến công chúng Hàn Quốc và thúc đẩy hợp tác hướng tới tương lai dựa trên sự hiểu biết lẫn nhau.

Ông Kim Jae Shin bày tỏ hy vọng không gian ASEAN tại Seoul sẽ đóng vai trò là nền tảng quan trọng cho sự hợp tác giữa ASEAN với Hàn Quốc. Thông qua việc thu hút du khách tới không gian ASEAN Seoul, Trung tâm ASEAN-Hàn Quốc hy vọng công chúng Hàn Quốc sẽ tiếp cận gần hơn với các nguồn tài nguyên văn hóa phong phú của Đông Nam Á và hiểu sâu hơn về khu vực này.

ASEAN Hall sẽ mở cửa đón công chúng từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần.

Cùng với việc khai trương ASEAN Hall tại Seoul, Trung tâm đang vận hành Không gian ASEAN Jeju có kế hoạch mở rộng mô hình tương tự như một phần trong chiến lược phát triển ra ngoài Seoul trong thời gian tới./.

