Australia “bơm” thêm 3,2 tỷ USD phát triển dự án tàu ngầm hạt nhân AUKUS

Ngày 24/7, Australia cho biết sẽ “bơm” thêm 3,2 tỷ USD cho dự án đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân - một phần trong thỏa thuận quốc phòng của nước này với Mỹ và Anh.



Theo Hiệp ước AUKUS - thỏa thuận hợp tác quốc phòng giữa Mỹ, Anh và Australia ký năm 2021, Australia sẽ mua 3 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ. Sau đó, Australia và Anh sẽ cùng đóng 1 lớp tàu ngầm mới từ đầu năm 2040.

Tuy nhiên, thỏa thuận đang gây tranh cãi về việc liệu tốc độ chế tạo tàu ngầm chậm chạp tại Mỹ và Anh có khiến Australia rơi vào tình trạng thiếu hụt số lượng tàu ngầm cần thiết hay không.



Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles cho biết khoản đầu tư bổ sung trị giá 4,6 tỷ AUD (tương đương 3,2 tỷ USD) vào một xưởng đóng tàu tại khu vực Osborne, bang Nam Australia chứng tỏ AUKUS đang được triển khai đúng hướng. Đây là một bước tiến quan trọng khác trong việc xây dựng năng lực tự chủ, theo đó Australia sẽ cần đóng, vận hành, bảo trì và duy trì hạm đội tàu ngầm tương lai.



Thỏa thuận AUKUS là dự án quốc phòng đắt đỏ nhất của Australia. Dự kiến, Canberra sẽ chi ngân sách tới 250 tỷ USD trong 30 năm tới cho AUKUS. Theo thỏa thuận ban đầu, Australia dự kiến tiếp nhận 2 tàu ngầm đã qua sử dụng và 1 tàu ngầm mới của Washington.

Tuy nhiên, tháng 5 vừa qua, các bên thống nhất rằng cả 3 tàu ngầm đều sẽ là những phương tiện đang phục vụ trong biên chế Hải quân Mỹ. Phía Australia lên tiếng bảo vệ phương án điều chỉnh mới này, cho rằng đây là giải pháp tiết kiệm chi phí./.

Australia chi 3 tỷ USD đẩy nhanh chế tạo tàu ngầm hạt nhân theo thỏa thuận AUKUS Nhằm đẩy nhanh việc bàn giao hạm đội tàu ngầm hạt nhân cho Australia, Canberra sẽ đóng góp 3 tỷ USD cho ngành công nghiệp sản xuất tàu ngầm của Anh để xây các lò phản ứng hạt nhân cho tàu ngầm.