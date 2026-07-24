Các quốc gia châu Á giữ vững vị trí cao trong bảng xếp hạng hộ chiếu toàn cầu

Theo bảng xếp hạng Chỉ số hộ chiếu toàn cầu Henley cập nhật tháng 7/2026, Singapore tiếp tục sở hữu hộ chiếu có mức độ tự do đi lại cao nhất thế giới, trong khi Nhật Bản, Hàn Quốc và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) cùng đồng hạng ở vị trí thứ hai.



Chỉ số do công ty tư vấn cư trú và quốc tịch toàn cầu Henley & Partners, có trụ sở tại Anh, công bố dựa trên dữ liệu của Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA). Bảng xếp hạng đánh giá 199 hộ chiếu theo số điểm đến mà người sở hữu có thể nhập cảnh mà không cần xin thị thực trước và được cập nhật theo tháng để phản ánh những thay đổi trong chính sách thị thực.



Theo bảng xếp hạng mới cập nhật trong tháng 7, Singapore tiếp tục đứng đầu với quyền miễn thị thực tới 192 quốc gia, trong khi Nhật Bản, Hàn Quốc và UAE cùng xếp thứ hai với 188 điểm đến, Thụy Điển đứng thứ ba với 187 điểm đến.

Vị trí thứ tư thuộc về 11 quốc gia châu Âu gồm Bỉ, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Ireland, Italy, Luxembourg, Hà Lan, Na Uy và Tây Ban Nha, với 186 điểm đến. Áo, Hy Lạp, Malta, Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ cùng đứng thứ 5 với 185 điểm đến.



Hungary, Ba Lan và Anh xếp thứ 6 với 184 điểm đến. Nhóm đứng thứ 7, với 183 điểm đến, gồm Australia, Canada, Cộng hòa Séc, Latvia, Malaysia, New Zealand, Slovakia và Slovenia. Croatia và Estonia cùng đứng thứ 8 với 182 điểm đến, tiếp theo là Liechtenstein và Litva ở vị trí thứ 9 với 181 điểm đến. Iceland và Mỹ khép lại nhóm 10 vị trí dẫn đầu, cùng 180 điểm đến.



Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, nhận định về việc Australia tiếp tục nằm trong nhóm 10 hộ chiếu hàng đầu thế giới, Tổng Giám đốc Hiệp hội Công nghiệp Du lịch Australia (ATIA) Dean Long cho rằng sức mạnh hộ chiếu là một tài sản thiết thực đối với ngành du lịch và hoạt động ngoại giao của đất nước.

Khả năng tiếp cận nhiều quốc gia mà không cần thị thực giúp người dân giảm chi phí và thời gian chuẩn bị cho các chuyến đi, đồng thời phản ánh hiệu quả của các mối quan hệ ngoại giao và thương mại.



Trong khi đó, người sáng lập Chỉ số Hộ chiếu Henley Christian Kaelin nhận định dữ liệu trong 20 năm qua cho thấy khoảng cách về quyền tự do đi lại giữa công dân các nước ngày càng gia tăng. Cụ thể, khoảng cách giữa quốc gia đứng đầu là Singapore và quốc gia cuối bảng là Afghanistan đã tăng từ 118 điểm đến năm 2006 lên 170 điểm đến năm 2026.

Theo ông Kaelin, trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, khả năng lựa chọn nơi sinh sống, làm việc và học tập ngày càng được coi là một thước đo quan trọng của cơ hội và mức độ dịch chuyển toàn cầu./.

Hội An dẫn đầu danh sách những điểm đến “du lịch chậm” hàng đầu châu Á Theo Agoda, Hội An (Đà Nẵng) gây ấn tượng với không gian phố cổ nhỏ, thuận lợi cho việc khám phá bằng cách đi bộ hoặc đạp xe, cảm nhận sự hoài cổ của nhịp sống chậm rãi.

​