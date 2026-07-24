Hàn Quốc chuyển hướng chính sách, tìm lối mở đối thoại với Triều Tiên

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong Young cho biết chính sách đối với Triều Tiên của Chính phủ Tổng thống Lee Jae Myung đang chuyển từ cách tiếp cận “phi hạt nhân hóa trước tiên” sang “hòa bình trước tiên,” nhằm tạo điều kiện thúc đẩy đối thoại và giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, phát biểu trong cuộc gặp báo chí ngày 23/7, trước thềm kỷ niệm một năm nhậm chức, Bộ trưởng Chung cho rằng mục tiêu xây dựng hòa bình cần được thúc đẩy song song với nỗ lực giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Ông cho biết Chính phủ Hàn Quốc đang sử dụng khái niệm “hiện thực hóa một Bán đảo Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân” thay cho cách diễn đạt “phi hạt nhân hóa Triều Tiên,” đồng thời nhấn mạnh cần xây dựng môi trường hòa bình để mở đường cho tiến trình đối thoại.

Theo Bộ trưởng Chung, việc đặt phi hạt nhân hóa làm điều kiện tiên quyết trong quá trình tiếp cận vấn đề Triều Tiên đã bộc lộ những hạn chế, trong khi các kênh đối thoại đã bị gián đoạn khoảng 7 năm. Ông nhấn mạnh việc khôi phục đối thoại hiện là ưu tiên hàng đầu.

Về triển vọng đối thoại giữa Triều Tiên và Mỹ, ông Chung nhận định nhu cầu chiến lược vẫn tồn tại ở cả hai bên, đồng thời cho rằng các hoạt động ngoại giao sắp tới có thể tạo cơ hội thúc đẩy tiến trình này, trong đó có chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Mỹ vào tháng 9 và chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Trung Quốc trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao APEC vào tháng 11.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc nhấn mạnh Seoul cần đóng vai trò chủ động hơn trong thúc đẩy đối thoại, cho rằng các bên liên quan trực tiếp đến vấn đề Bán đảo Triều Tiên cần có hành động cụ thể nhằm xây dựng hòa bình.

Bên cạnh đó, ông cho biết Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét phương án cử “Đặc phái viên vì hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên” nhằm hỗ trợ thúc đẩy đối thoại giữa Triều Tiên và Mỹ./.

Hàn Quốc sẽ tiếp tục theo đuổi đối thoại với Triều Tiên Tổng thống Hàn Quốc cho rằng cần thiết lập một cơ chế hòa bình để mở ra giai đoạn phát triển mới cho tương lai của Bán đảo Triều Tiên, khi tình hình khu vực và quốc tế có nhiều biến động.