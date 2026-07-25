Ngân hàng Nhà nước triển khai kế hoạch 100 ngày về chuyển đổi số

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 09/KH-NHNN, Kế hoạch hành động 100 ngày triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Việc tổ chức thực hiện phải bảo đảm tinh thần "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Các nhiệm vụ chỉ được xác nhận hoàn thành khi có sản phẩm đáp ứng đầy đủ yêu cầu, tiêu chí được giao và có minh chứng kiểm chứng được.

Kế hoạch xác định dữ liệu là nền tảng quan trọng, là tài nguyên chiến lược của quốc gia, cần được tạo lập, quản lý, kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả theo nguyên tắc "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung."

Danh mục kèm theo Kế hoạch xác định 11 nhiệm vụ trọng tâm, triển khai theo 6 nhóm lớn gồm thể chế, hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến và kinh tế số. Tất cả nhiệm vụ do Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng phụ trách, giao các đơn vị chức năng chủ trì thực hiện theo từng mốc thời gian cụ thể.

Ở nhóm thể chế, Ngân hàng Nhà nước giao Cục Công nghệ thông tin chủ trì cập nhật Khung Kiến trúc số của Ngân hàng Nhà nước theo Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số sau khi được ban hành. Khung Kiến trúc số của Ngân hàng Nhà nước được cập nhật và ban hành trong thời hạn 3 tháng kể từ khi Quyết định về Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số có hiệu lực.

Về hạ tầng số, trước ngày 30/7/2026, Ngân hàng Nhà nước sẽ hoàn thành rà soát, thống kê nhu cầu đầu tư, mua sắm và nâng cấp trang thiết bị đầu cuối cho bộ phận một cửa, các đơn vị trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính để báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ. Đến ngày 30/11/2026, các đơn vị thực hiện đầu tư, nâng cấp trang thiết bị và phần mềm nhằm bảo đảm điều kiện phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu hoàn thành hồ sơ cấp độ an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin cấp độ 4 và cấp độ 5; thực hiện kiểm thử xâm nhập độc lập, đánh giá bảo vệ dữ liệu cá nhân, xây dựng phương án ứng cứu sự cố, sao lưu, khôi phục dữ liệu, kiểm chứng nhật ký truy cập và phân quyền trước khi đưa hệ thống vào vận hành hoặc mở rộng.

Các hệ thống thông tin quan trọng sẽ được kết nối với đầu mối giám sát an ninh mạng 24/7; hoàn thành kết nối chia sẻ thông tin giám sát với Trung tâm An ninh mạng quốc gia đối với hệ thống từ cấp độ 4, cấp độ 5 trước ngày 30/11/2026 và các hệ thống từ cấp độ 3 trở lên trong năm 2026.

Ở nhóm dữ liệu số, Ngân hàng Nhà nước giao Cục Công nghệ thông tin chủ trì đồng bộ thông tin, dữ liệu phục vụ công tác quản lý theo quy định của Nghị định số 70/2024/NĐ-CP và Nghị định số 58/2026/NĐ-CP. Mục tiêu là các thông tin, dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước được đồng bộ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ quản lý ngành, lĩnh vực, hoàn thành trước ngày 30/11/2026.

UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Agribank ra mắt mô hình Kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số điện tử. (Ảnh: TTXVN)

Đối với nền tảng số, Ngân hàng Nhà nước sẽ đánh giá hiện trạng các nền tảng số dùng chung, xây dựng hoặc điều chỉnh kế hoạch triển khai phù hợp với các tiêu chí tại Quyết định số 1132/QĐ-TTg ngày 24/6/2026. Trên cơ sở đó, Ngân hàng Nhà nước hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm tích hợp, vận hành đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia, đáp ứng yêu cầu về chất lượng dịch vụ và nâng cao trải nghiệm người dùng. Hai nhiệm vụ này hoàn thành trước ngày 30/9/2026.

Ở nhóm dịch vụ công trực tuyến, Ngân hàng Nhà nước sẽ rà soát các cơ sở dữ liệu đã công bố và các cơ sở dữ liệu mới hoàn thành để kết nối với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Mục tiêu là 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được khai thác dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu theo mức độ trưởng thành dữ liệu, qua đó không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại các giấy tờ đã có. Nhiệm vụ dự kiến hoàn thành trước ngày 30/8/2026.

Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ lựa chọn các thủ tục hành chính có tần suất thực hiện cao, liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp để tái thiết kế theo hướng đơn giản hóa hồ sơ, giảm thao tác trên môi trường số. Mục tiêu xác định tối thiểu 5 thủ tục ưu tiên trước ngày 30/7/2026 và hoàn thành kiểm thử quy trình tái thiết kế trước ngày 30/11/2026.

Với nhóm kinh tế số, Cục Công nghệ thông tin chủ trì xây dựng danh mục dữ liệu mở và các dịch vụ dữ liệu có thể khai thác an toàn, đồng thời chuẩn hóa API với sự phối hợp của Học viện Ngân hàng, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan. Kết quả là ban hành, công bố danh mục dữ liệu mở, dịch vụ dữ liệu có thể khai thác an toàn cùng tài liệu API và điều kiện sử dụng trước ngày 30/11/2026.

Theo Kế hoạch, các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Học viện Ngân hàng và Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh định kỳ hằng tháng báo cáo kết quả thực hiện. Cục Công nghệ thông tin là đầu mối theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và tổng hợp kết quả triển khai, báo cáo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan quản lý liên quan./.

Sáu chỉ tiêu trọng tâm ngành Ngân hàng hướng tới đến năm 2030 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đặt mục tiêu phát triển tài chính toàn diện, nâng cao tiếp cận dịch vụ tài chính và thúc đẩy chuyển đổi số đến 2030, ít nhất 30% người trưởng thành gửi tiết kiệm.