Agribank dành 55.000 tỷ đồng ưu đãi lãi suất doanh nghiệp sản xuất

Nhằm đồng hành cùng khách hàng sản xuất kinh doanh, Agribank triển khai đồng bộ các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu vốn theo từng mục đích sử dụng.

Trong đó, chương trình cho vay ngắn hạn "Vốn ưu đãi - Kinh doanh bứt phá" với quy mô 50.000 tỷ đồng được triển khai từ nay đến hết ngày 31/12/2026 hoặc đến khi đạt quy mô chương trình, hỗ trợ khách hàng bổ sung vốn lưu động với lãi suất ưu đãi từ 5,6%/năm.

Chương trình đồng thời đáp ứng tối đa 100% nhu cầu vốn theo phương án sản xuất kinh doanh được phê duyệt và áp dụng hạn mức thấu chi lên tới 5 tỷ đồng theo quy định của Agribank.

Thông qua chương trình, Agribank mang đến giải pháp tài chính linh hoạt, hỗ trợ khách hàng bổ sung nguồn vốn lưu động, chủ động kế hoạch kinh doanh và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Bên cạnh nguồn vốn ngắn hạn phục vụ bổ sung vốn lưu động, Agribank cũng đang triển khai chương trình cho vay trung, dài hạn "Vốn lớn dài lâu - Kinh doanh bền vững" với quy mô 5.000 tỷ đồng, hỗ trợ khách hàng đầu tư mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh, mua sắm máy móc, thiết bị, đổi mới công nghệ và nâng cấp cơ sở vật chất với lãi suất từ 7%.

Việc đồng thời triển khai các chương trình tín dụng ngắn hạn và trung, dài hạn giúp khách hàng có thêm lựa chọn giải pháp tài chính phù hợp với từng giai đoạn phát triển của hoạt động kinh doanh./.

Chính phủ bổ sung thêm gần 30.000 tỷ đồng vốn điều lệ cho Agribank Agribank nhận thêm gần 30.000 tỷ đồng vốn điều lệ từ Chính phủ, nâng tổng vốn lên hơn 81.000 tỷ đồng, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp và công nghệ ngân hàng.