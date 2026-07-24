Ông Nguyễn Lê Quốc Anh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank

Ngày 24/7 Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 đã thông qua các nội dung về quản trị và nhân sự thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Sau khi Đại hội công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VIII (2025-2030), Hội đồng quản trị đã họp phiên đầu tiên và bầu ông Nguyễn Lê Quốc Anh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank theo quy định.

Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị vừa được bầu, ông Nguyễn Lê Quốc Anh cho biết: “Việc kiện toàn Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới xuất phát từ yêu cầu phát triển của Eximbank, hướng tới xây dựng nền tảng quản trị minh bạch, độc lập và chuyên nghiệp. Sự đa dạng về kinh nghiệm, chuyên môn và góc nhìn sẽ giúp Hội đồng quản trị nâng cao chất lượng thảo luận, giám sát, ra quyết định và đồng hành hiệu quả hơn cùng Ban Điều hành trong triển khai chiến lược."

Tân Chủ tịch Eximbank kỳ vọng những kinh nghiệm quản trị tiên tiến, phù hợp sẽ từng bước được áp dụng vào thực tiễn, củng cố niềm tin của đội ngũ, đưa Eximbank đến gần hơn với khách hàng, cán bộ nhân viên, qua đó tạo thêm giá trị cho cộng đồng và đóng góp vào sự phát triển bền vững của Việt Nam.”

Ông Nguyễn Lê Quốc Anh sinh năm 1966, có bằng Tiến sỹ Công nghệ hạt nhân tại Đại học Purdue bang Indiana và Thạc sĩ tại Đại học bang California (Mỹ).

Ông Quốc Anh từng giữ chức Giám đốc và quản lý cấp cao tại nhiều công ty, gồm T-Mobile US, Wells Fargo Bank, Fortress Investment Group, McKinsey. Trong giai đoạn 2016-2020, doanh nhân này đảm nhiệm chức Tổng giám đốc Techcombank, sau đó từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân và chuyển sang làm Giám đốc điều hành One Globe Consulting Group.

Đại hội cũng đã thông qua việc điều chỉnh cơ cấu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VIII của Eximbank lên 7 thành viên (gồm 6 thành viên độc lập); cũng như tiến hành bầu bổ sung, thay thế 5 thành viên Hội đồng quản trị độc lập và 1 thành viên Ban Kiểm soát.

Ngoài ông Nguyễn Lê Quốc Anh, các ứng cử viên được bầu bổ sung còn lại gồm: Bà Richa Goswami, bà Ooi Huey Tyng, ông Michael Richard Harte và ông Chua Teck Huat Bill.

Ngoài các ứng viên Hội đồng quản trị, đại hội cũng đã thông qua việc bầu bổ sung một thành viên Ban Kiểm soát là ông Nguyễn Quốc Hùng, nguyên Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (Ngân hàng Nhà nước), nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA)./.

Eximbank tiếp nhận đơn từ nhiệm của một số thành viên Hội đồng quản trị Trước thềm Đại hội cổ đông bất thường, 4 thành viên Hội đồng quản trị Eximbank có đơn từ nhiệm, các thay đổi này nằm trong lộ trình triển khai mô hình quản trị mới đã được thông qua.