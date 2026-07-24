Trung Quốc đưa 14 thực thể EU vào danh sách kiểm soát xuất khẩu

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, để bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia cũng như thực hiện các nghĩa vụ quốc tế như không phổ biến vũ khí hạt nhân, Trung Quốc đã quyết định bổ sung 14 thực thể Liên minh châu Âu (EU), bao gồm Tập đoàn Lafayette, vào danh sách kiểm soát xuất khẩu.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết quyết định trên được thực hiện theo các quy định liên quan của Luật Kiểm soát Xuất khẩu và Quy định về Kiểm soát Xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng của nước này.

Cùng với quyết định đưa 14 thực thể EU vào danh sách kiểm soát xuất khẩu, Bộ Thương mại cũng yêu cầu áp dụng các biện pháp như cấm nhà xuất khẩu nước này xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng sang 14 thực thể trên; cấm các tổ chức, cá nhân nước ngoài chuyển giao hoặc cung cấp các mặt hàng lưỡng dụng có nguồn gốc từ Trung Quốc cho 14 thực thể; tất cả các hoạt động liên quan đang diễn ra phải chấm dứt ngay lập tức.

Trong những trường hợp đặc biệt mà việc xuất khẩu thực sự cần thiết, các nhà xuất khẩu phải nộp đơn lên Bộ Thương mại.

Cùng ngày, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến lệnh cấm trên, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết động thái này nhằm đáp trả các hành động trước đó của EU.

Tối 23/7, EU đã chính thức công bố vòng trừng phạt thứ 21 đối với Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, đưa 14 công ty từ Trung Quốc đại lục và Hong Kong vào danh sách trừng phạt./.

Trung Quốc phản ứng về án phạt của EU đối với sàn thương mại điện tử AliExpress Trung Quốc đã phản đối quyết định của EU phạt sàn thương mại điện tử AliExpress, đồng thời kêu gọi EU chấm dứt các quy định pháp lý thiếu rõ ràng và “đối xử công bằng” với các công ty nước này.