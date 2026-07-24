TikTok đối mặt sức ép mới vì không bảo vệ được tài khoản trẻ vị thành niên

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 24/7 cho biết cuộc điều tra mới nhất của cơ quan này cho thấy nền tảng mạng xã hội TikTok chưa bảo vệ đầy đủ quyền riêng tư của trẻ vị thành niên khi cho phép người trưởng thành truy cập tài khoản của người dùng nhỏ tuổi, làm gia tăng nguy cơ bắt nạt trên không gian mạng, tiếp xúc không mong muốn và các hành vi dụ dỗ trẻ em.

Người phát ngôn Ủy ban châu Âu Thomas Regnier nhấn mạnh các nội dung của trẻ em không được phép hiển thị với người lạ. Nếu TikTok không thực hiện các biện pháp theo yêu cầu của Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA), trẻ vị thành niên sẽ đối mặt với nguy cơ bị “săn mồi” trực tuyến, dụ dỗ và bắt nạt trên không gian số.

Kết quả điều tra cho thấy người dùng từ 13-15 tuổi có thể dễ dàng chuyển tài khoản từ chế độ riêng tư sang công khai, trong khi các tài khoản riêng tư của nhóm 16-17 tuổi vẫn có thể bị những người dùng khác tiếp cận. Ủy ban châu Âu cho rằng các thiết lập mặc định dành cho trẻ vị thành niên của TikTok chưa đáp ứng yêu cầu của Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số.

Theo quy định, TikTok sẽ có cơ hội giải trình và phản hồi các kết luận của Uỷ ban châu Âu. Nếu không thuyết phục được cơ quan quản lý, nền tảng này có thể bị kết luận vi phạm Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số và đối mặt với mức phạt lên tới 6% doanh thu thường niên toàn cầu.

Trong phản hồi đầu tiên về kết luận trên, TikTok cho biết sẽ xem xét các phát hiện của Ủy ban châu Âu và tiếp tục hợp tác với cơ quan quản lý châu Âu. Công ty khẳng định bảo vệ trẻ vị thành niên trên môi trường trực tuyến là mục tiêu chung và công ty đã không ngừng cải thiện các biện pháp bảo vệ người dùng trẻ tuổi.

Theo ước tính của Ủy ban châu Âu, trẻ em chiếm phần lớn trong khoảng 170 triệu người dùng TikTok tại Liên minh châu Âu hiện nay. Trong số đó có khoảng 7% trẻ từ 12-15 tuổi dành 4-5 giờ mỗi ngày trên nền tảng.

Đây là động thái mới nhất trong chuỗi biện pháp siết chặt quản lý các tập đoàn công nghệ lớn của Liên minh châu Âu.

Trước đó, hồi tháng 2, Ủy ban châu Âu cũng kết luận TikTok có dấu hiệu vi phạm Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số do thiết kế các tính năng như tự động phát video và cuộn nội dung vô hạn, có thể gây tác động tiêu cực đến sức khỏe thể chất và tinh thần của người dùng, đặc biệt là trẻ vị thành niên./.

Anh điều tra TikTok liên quan đến bảo vệ trẻ em trên không gian mạng Theo quy định, tất cả các trang web và ứng dụng tại Anh có cung cấp nội dung khiêu dâm đều phải áp dụng cơ chế xác minh độ tuổi để ngăn trẻ em tiếp cận các nội dung không phù hợp.