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Nga: Tên lửa rơi trúng doanh nghiệp ở Kirov, ít nhất 6 người thiệt mạng

Vụ tấn công cũng gây gián đoạn hoạt động giao thông; Nga đã điều chỉnh lịch trình vận tải công cộng trong khi một số chuyến bay tại sân bay Kirov bị chậm hoặc phải thay đổi thời gian tiến hành.

Thanh Phương
(Ảnh minh hoạ: Sputnik)
(Ảnh minh hoạ: Sputnik)

Giới chức Nga cho biết ít nhất 6 người thiệt mạng và 26 người khác bị thương trong vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào một doanh nghiệp tại tỉnh Kirov, cách thủ đô Moskva khoảng 790 km về phía Đông Bắc.

Theo Thống đốc tỉnh Kirov Alexander Sokolov, vụ tấn công xảy ra sáng 24/7 (giờ địa phương), khiến 32 người thương vong. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội, ông Sokolov bày tỏ chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời cho biết chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng. Toàn bộ những người bị thương đang được điều trị, từ chăm sóc ngoại trú đến điều trị nội trú tùy theo mức độ chấn thương.

Hiện đám cháy bùng phát sau vụ tấn công đã được khống chế và lực lượng chức năng đang tiếp tục xử lý hiện trường. Hệ thống điện và nước tại khu vực đã được khôi phục. Giới chức địa phương đang tiến hành kiểm tra các khu dân cư lân cận để đánh giá thiệt hại và xác định nhu cầu hỗ trợ cần thiết.

Vụ tấn công cũng gây gián đoạn hoạt động giao thông. Chính quyền thành phố đã điều chỉnh lịch trình vận tải công cộng, trong khi một số chuyến bay tại sân bay Kirov bị chậm hoặc phải thay đổi thời gian tiến hành./.

(TTXVN/Vietnam+)
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