Tây Ban Nha trở thành “cứ điểm” xe điện Trung Quốc tại châu Âu

Theo nhật báo kinh tế Les Echos (Pháp), Tây Ban Nha đang nổi lên như một trung tâm sản xuất xe điện của các hãng ôtô Trung Quốc tại châu Âu, sau khi hãng xe Mỹ Ford và tập đoàn Geely của Trung Quốc công bố thành lập liên doanh sản xuất xe điện tại nhà máy Almussafes, gần thành phố Valencia.

Theo thỏa thuận, Ford nắm 66% cổ phần trong liên doanh, còn Geely sở hữu 34%. Hai bên dự kiến đưa vào sản xuất 5 mẫu xe mới, trong đó Ford tiếp tục sản xuất mẫu Kuga, đồng thời bổ sung hai dòng xe mới từ năm 2028. Về phía Geely, tập đoàn này sẽ sản xuất hai mẫu xe thể thao đa dụng (SUV) chạy hoàn toàn bằng điện tại nhà máy ở Valencia.

Thỏa thuận được đánh giá là bước ngoặt đối với nhà máy Almussafes, vốn từng là một trong những cơ sở sản xuất quan trọng nhất của Ford tại châu Âu nhưng gặp nhiều khó khăn sau khi hãng ngừng sản xuất một loạt mẫu xe chủ lực. Liên doanh mới được kỳ vọng sẽ đưa nhà máy hoạt động trở lại với công suất tối đa, đồng thời bảo đảm việc làm và duy trì năng lực sản xuất lâu dài.

Đối với Geely, việc sản xuất ngay tại Tây Ban Nha giúp tập đoàn mở rộng hiện diện tại thị trường châu Âu, đồng thời tránh các mức thuế áp dụng đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc. Doanh nghiệp này đặt mục tiêu trong vòng 5 năm tới sẽ sản xuất tại châu Âu khoảng một nửa số xe điện bán ra trên thị trường này.

Liên doanh cũng sẽ tận dụng hệ thống các nhà cung cấp linh kiện sẵn có của Ford tại Tây Ban Nha. Geely cho biết không có kế hoạch đưa lao động từ Trung Quốc sang mà sẽ ưu tiên sử dụng lực lượng lao động và chuỗi cung ứng địa phương.

Việc Geely đầu tư vào Valencia tiếp tục củng cố vị thế của Tây Ban Nha như một điểm đến quan trọng của ngành xe điện Trung Quốc tại châu Âu. Trước đó, hãng Chery đã triển khai sản xuất tại Barcelona, trong khi SAIC Motor - chủ sở hữu thương hiệu MG - cũng chuẩn bị xây dựng nhà máy tại vùng Galicia. Bên cạnh đó, tập đoàn CATL đang xây dựng nhà máy sản xuất pin quy mô lớn tại Zaragoza để cung cấp cho Stellantis và phục vụ sản xuất xe điện tại châu Âu.

Theo giới quan sát, với nền tảng công nghiệp ôtô phát triển, nguồn năng lượng tái tạo dồi dào và chính sách thu hút đầu tư tích cực của Chính phủ Tây Ban Nha, nước này đang từng bước trở thành cửa ngõ quan trọng để các hãng xe Trung Quốc mở rộng hoạt động tại thị trường châu Âu./.

Xe điện Trung Quốc thách thức ‘ngôi vương’ của Tesla tại châu Âu Trong tháng Bảy, Tesla chỉ đạt 8.837 xe đăng ký mới, trong khi hãng đối thủ BYD của Trung Quốc ghi nhận mức tăng trưởng 225%, với 13.503 xe được đăng ký.

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