Ngoại trưởng các nước SCO thúc đẩy hợp tác vì an ninh và trật tự đa cực

Trong 2 ngày 23 và 24/7, tại thị trấn nghỉ dưỡng Cholpon-Ata của Kyrgyzstan đã diễn ra cuộc họp Hội đồng Ngoại trưởng các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Đây là sự kiện trung tâm trong nhiệm kỳ Chủ tịch SCO của Kyrgyzstan.

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo cơ quan ngoại giao của 10 quốc gia thành viên gồm Kyrgyzstan, Nga, Trung Quốc, Iran, Ấn Độ, Pakistan, Belarus, Kazakhstan, Uzbekistan và Tajikistan.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Ngoại trưởng Kyrgyzstan Jeenbek Kulubayev nhấn mạnh Bishkek đánh giá cao mối quan hệ đối tác lâu dài và hiệu quả của SCO.

Ông lưu ý Kyrgyzstan coi cương vị Chủ tịch SCO hiện tại là nhiệm vụ cao cả và đầy trách nhiệm nhằm nâng cao hơn nữa tiềm năng tổng thể của tổ chức, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ của các đồng nghiệp. Sau bài phát biểu chào mừng, cuộc họp cấp bộ trưởng tiếp tục diễn ra theo hình thức kín.

Bộ Ngoại giao Kyrgyzstan cho biết 8 văn kiện, trong đó có 1 quyết định về kế hoạch hợp tác giữa các quốc gia thành viên SCO nhằm đảm bảo an ninh thông tin quốc tế - đã được ký kết.

Tại cuộc họp, các bên đã thảo luận chi tiết về những vấn đề hệ trọng của thế giới và khu vực, đồng thời nêu bật tầm quan trọng của đường lối tăng cường hợp tác nội khối - nhân tố đóng vai trò là nền tảng để xây dựng một cấu trúc an ninh bình đẳng, không thể chia cắt và phát triển bền vững ở lục địa Á-Âu.

Các bên nhất trí cho rằng tầm ảnh hưởng của SCO ngày càng gia tăng trong tiến trình định hình trật tự thế giới đa cực công bằng hơn, với Liên hợp quốc là lực lượng điều phối trung tâm.

Theo Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, cuộc họp Hội đồng Ngoại trưởng SCO là một phần trong quá trình chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh SCO, sẽ được tổ chức tại Bishkek từ ngày 31/8-1/9.

Tại Hội nghị thượng đỉnh, các nhà lãnh đạo sẽ được trình bày các dự thảo văn kiện đề xuất thành lập một trung tâm thống nhất mới để đối phó với những thách thức và mối đe dọa mới, cũng như một trung tâm chống tội phạm liên quan đến ma túy.

Ngoài ra, SCO sẽ hợp nhất các loại hình quốc gia đối tác và quan sát viên trong tổ chức; từ nay, tất cả sẽ được gọi là đối tác. Hiện tại, SCO có 15 quốc gia đối tác và 2 quốc gia quan sát viên, ngoài 10 thành viên thường trực.

Bên lề cuộc họp, Ngoại trưởng Nga đã có nhiều cuộc gặp song phương, đáng chú ý nhất là cuộc gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.

Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho biết ngoại trưởng hai nước đã thảo luận về quan hệ với Mỹ và cuộc xung đột ở Ukraine. Sau cuộc gặp, “hai bên ghi nhận quan điểm đồng thuận hoặc tương đồng trong cách tiếp cận của hai nước đối với hầu hết các vấn đề được nêu ra."

Theo Bộ Ngoại giao Nga, hai ngoại trưởng bày tỏ hài lòng trước những động thái tích cực trong sự phát triển của quan hệ song phương, trong đó nêu bật tầm quan trọng của chính sách tăng cường phối hợp chiến lược tại các khuôn khổ đa phương như Liên hợp quốc, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, SCO, BRICS, G20, APEC và các diễn đàn quốc tế khác.

Về phần mình, Ngoại trưởng Vương Nghị đánh giá SCO đã trở thành một lực lượng ổn định toàn cầu với tầm ảnh hưởng quốc tế ngày càng sâu rộng, đồng thời đề nghị cả Trung Quốc và Nga cùng nhau ủng hộ sự phát triển của tổ chức và phát huy tinh thần Thượng Hải.

Ông Vương Nghị cũng bày tỏ hy vọng Nga sẽ tiếp tục ủng hộ các sự kiện “Năm Trung Quốc” của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC)./.

SCO hướng tới vai trò toàn cầu lớn hơn sau 25 năm thành lập Tổng thư ký Yermekbayev nhận định hành trình 25 năm của SCO phản ánh những nỗ lực không ngừng nghỉ của các quốc gia thành viên, sự tận tâm đối với một mục tiêu chung và cam kết đối với tương lai.