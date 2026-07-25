Biến động trên thị trường nguyên liệu làm thay đổi thói quen tiêu dùng càphê

Trước áp lực bão giá và sự biến động mạnh của thị trường nguyên liệu thô, thói quen tiêu dùng càphê tại châu Âu đang dịch chuyển.

Thay vì các dòng sản phẩm tiện lợi quen thuộc, người dân ngày càng ưa chuộng càphê hạt nhằm tối ưu hóa chi phí và nâng cao chất lượng trải nghiệm ngay tại nhà.

Theo ông Giuseppe Lavazza, Chủ tịch tập đoàn càphê Lavazza, tình trạng thiếu hụt mùa vụ do thời tiết bất lợi và căng thẳng nguồn cung đã đẩy chi phí càphê lên mức kỷ lục trong năm 2025, khiến người tiêu dùng chịu tác động trực tiếp. Để thích ứng với tình trạng này, người tiêu dùng châu Âu đang áp dụng xu hướng "mua ít hơn, nhưng tốt hơn."

Thay vì lựa chọn càphê viên nén vốn thống trị thị trường trong nhiều năm qua, người dân có xu hướng tìm kiếm càphê hạt để tự tái tạo trải nghiệm thưởng thức như ở quán càphê tại nhà, tiêu thụ ít hơn nhưng chất lượng cao hơn.

Theo dữ liệu của Nielsen tính đến hết tháng 5, doanh số bán càphê hạt ghi nhận mức tăng trưởng giá trị khả quan tại nhiều quốc gia lớn như Pháp, Italy và Đức, đi kèm với sự gia tăng lượng tiêu thụ máy pha càphê tự động.

Thống kê trong 52 tuần tính đến ngày 27/6 cho thấy doanh số bán càphê hạt tiếp tục xu hướng đi lên, trong khi doanh số các dòng cà phê dạng viên nén và càphê bột đều sụt giảm.

Xu hướng tiêu dùng này hình thành từ giai đoạn đại dịch COVID-19 khi các quán bar đóng cửa, và nay được củng cố vững chắc hơn trong bối cảnh lạm phát. Dù giá hợp đồng tương lai đối với càphê Arabica và Robusta có thời điểm giảm, giới lãnh đạo ngành đánh giá thị trường vẫn còn quá nhiều bất ổn để có thể đảo ngược xu hướng.

Ông Lavazza nhận định ngành càphê toàn cầu sẽ cần ít nhất hai mùa vụ bội thu liên tiếp tại Brazil và Việt Nam để tái lập các kho dự trữ đã cạn kiệt. Tuy nhiên, các yếu tố cực đoan của thời tiết như mưa bất ngờ tại Brazil hay hiện tượng khí hậu El Niño vẫn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục gây áp lực lên nguồn cung và giá cả trong thời gian tới./.

Nguồn cung thắt chặt, giá càphê và lúa gạo trong nước cùng tăng Giá càphê trong nước tăng mạnh lên gần 98.000 đồng/kg nhờ nguồn cung thắt chặt và giá thế giới phục hồi, trong khi giá lúa gạo cùng nhiều mặt hàng ngũ cốc quốc tế cũng có xu hướng đi lên.