Lần đầu giải mã "thế giới vô hình" của rạn san hô lớn nhất thế giới

Các nhà khoa học Australia đã lần đầu tiên hoàn thành cuộc khảo sát toàn diện về hệ vi sinh vật trong vùng nước mở của rạn san hô Great Barrier, mở ra công cụ mới nhằm theo dõi sức khỏe của rạn san hô lớn nhất thế giới.

Theo thông báo của Viện Khoa học Biển Australia (AIMS) ngày 23/7, nghiên cứu do Đại học Queensland (UQ) phối hợp với AIMS thực hiện và công bố trên tạp chí Nature đã tiến hành phân tích hơn 800.000 bộ gene vi sinh vật từ các mẫu nước biển thu thập tại 48 rạn san hô.

Kết quả cho thấy có hơn 5.200 bộ gene vi khuẩn và vi khuẩn cổ, đại diện cho 876 loài, trong đó khoảng 2/3 là những loài chưa từng được biết đến. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng phát hiện hơn 500 loài vi khuẩn mới và trên 300.000 loại virus khác nhau trong vùng biển của rạn san hô Great Barrier.

Toàn bộ dữ liệu đã được tập hợp thành Cơ sở dữ liệu bộ gene vi sinh rạn san hô Great Barrier và sẽ được chia sẻ cho cộng đồng nghiên cứu nhằm phục vụ các nghiên cứu về hệ sinh thái rạn san hô.

Giáo sư vi sinh học Philip Hugenholtz thuộc trường UQ - tác giả cấp cao của nghiên cứu này cho biết cơ sở dữ liệu mới sẽ giúp các nhà khoa học xác định những yếu tố tạo nên một hệ vi sinh khỏe mạnh, đồng thời theo dõi cách các cộng đồng vi sinh vật phản ứng trước những tác động như hiện tượng tẩy trắng san hô, bão, trầm tích, hoạt động đánh bắt và các sức ép môi trường khác.

Nhà khoa học Yun Kit Yeoh của AIMS nhận định những tiến bộ trong công nghệ giải trình tự ADN đã tạo điều kiện cho việc nghiên cứu hệ vi sinh trên quy mô toàn hệ sinh thái rạn san hô Great Barrier.

Các vi sinh vật này giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự sống trên Trái Đất. Các loài vi tảo không chỉ tạo ra phần lớn lượng oxy con người hít thở mà còn là nền tảng của chuỗi thức ăn trong các đại dương mở./.

Giới khoa học cảnh báo nguy cơ tẩy trắng rạn san hô Great Barrier Hiện tượng thời tiết cực đoan, dòng chảy từ đất liền mang theo chất ô nhiễm, quá trình phát triển ven biển và sự tàn phá của loài sao biển gai đang tạo thêm sức ép đối với hệ sinh thái của rạn san hô.

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