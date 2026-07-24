Tổng thống Bangladesh từ chức do "gặp nhiều vấn đề sức khỏe"

Ngày 24/7, Tổng thống Bangladesh Mohammed Shahabuddin đã nộp đơn từ chức lên Chủ tịch Quốc hội Hafiz Uddin Ahmad.

Phát biểu với báo giới, Tổng thống Shahabuddin cho biết ông "đang gặp nhiều vấn đề về sức khỏe."

Trong đơn từ chức, ông nêu rõ tình trạng suy giảm cả về thể chất lẫn tinh thần khiến ông không còn đủ khả năng thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đứng đầu nhà nước.

Nhiệm kỳ của ông Shahabuddin theo kế hoạch sẽ kết thúc vào năm 2028.

Theo Hiến pháp Bangladesh, Chủ tịch Quốc hội sẽ đảm nhiệm cương vị quyền Tổng thống cho đến khi bầu được tổng thống mới.

Ông Shahabuddin, 76 tuổi, được Quốc hội Bangladesh bầu làm tổng thống vào năm 2023 với sự ủng hộ của đảng Awami League do cựu Thủ tướng Sheikh Hasina lãnh đạo.

Sau khi chính quyền của bà Hasina bị lật đổ trong phong trào nổi dậy của sinh viên vào năm 2024, đã có nhiều ý kiến kêu gọi phế truất ông Shahabuddin./.

Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko từ chức trong đợt cải tổ chính phủ Tổng thống Zelensky hiện chưa công bố người kế nhiệm bà Svyrydenko, song cho biết Ukraine đang "thay đổi chiến lược chính trị" để ứng phó với "những thách thức và nhiệm vụ mới."