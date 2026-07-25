Hàn Quốc tái khẳng định lập trường về Biển Đông, kêu gọi tuân thủ luật quốc tế

Hàn Quốc đã tái khẳng định lập trường nhất quán về đảm bảo hòa bình, ổn định và tuân thủ luật pháp quốc tế ở Biển Đông, đồng thời nêu bật vai trò trung tâm của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong cấu trúc hợp tác khu vực.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 25/7 cho biết đây là phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Chung Eui Hye khi tham dự Hội nghị cấp cao các bên tham gia Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) tổ chức tại thủ đô Manila của Philippines ngày 24/7.

Tại hội nghị, các nước tham gia đã nhắc lại cam kết duy trì và phát huy những nguyên tắc nền tảng của TAC, bao gồm tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, cũng như thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực, trong đó có an ninh hàng hải.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Chung Eui Hye nhấn mạnh Hàn Quốc - với tư cách là một bên tham gia Hiệp ước TAC và là quốc gia hàng hải, tiếp tục ủng hộ cấu trúc hợp tác khu vực do ASEAN giữ vai trò trung tâm.

Bà khẳng định các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), cần được tuân thủ đầy đủ tại mọi vùng biển, trong đó có Biển Đông.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, phát biểu của Thứ trưởng Chung Eui Hye một lần nữa thể hiện lập trường nhất quán của nước này về việc ủng hộ trật tự trên biển dựa trên luật pháp, đảm bảo tự do hàng hải và hàng không, cũng như giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế.

Việc Hàn Quốc tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu tuân thủ UNCLOS ở Biển Đông được đánh giá là phù hợp với chủ trương của nước này về tăng cường hợp tác với ASEAN, đồng thời góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định và an ninh tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương./.

Nhiều nước ủng hộ giải quyết tranh chấp trên Biển Đông thông qua đối thoại Trong tuyên bố chung, các nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cần giải quyết tranh chấp trên Biển Đông thông qua đối thoại và các cơ chế hợp pháp khác, phù hợp với luật pháp quốc tế.