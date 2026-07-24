Cầu truyền hình 'Đi tìm đồng đội' đặt sân khấu tại Công viên Lê Thị Riêng

Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026), Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tổ chức Cầu truyền hình trực tiếp “Đi tìm đồng đội-Sao sáng dẫn đường” tại 4 điểm cầu trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Tuyên Quang và Quảng Trị.

Chương trình có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương… ở mỗi điểm cầu.

Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 từ 20h-21h30 ngày 26/7/2026.

Cầu truyền hình "Đi tìm đồng đội-Sao sáng dẫn đường" là chương trình nhằm tôn vinh và tri ân sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sỹ, đồng thời tri ân, tôn vinh những người đã và đang thực hiện hành trình tìm kiếm, đưa các liệt sỹ trở về với quê hương, gia đình; khơi dậy trách nhiệm của cộng đồng trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin, lan tỏa sâu rộng truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" trong toàn xã hội.

Bối cảnh sân khấu tại Công viên Lê Thị Riêng.

Chia sẻ về tên gọi của chương trình, đại diện êkip sản xuất cho biết cái tên "Sao sáng dẫn đường" được lấy cảm hứng từ tứ thơ trong bài "Núi Đôi" của nhà thơ Vũ Cao: "Anh đi bộ đội sao trên mũ/Mãi mãi là sao sáng dẫn đường."

Mỗi người lính hy sinh là một vì sao trên bầu trời Tổ quốc. Có những ngôi sao đã được gọi tên, có những ngôi sao vẫn còn nằm đâu đó giữa đại ngàn, dưới lòng đất mẹ, giữa biển khơi hay trên những chiến trường năm xưa. Dẫu chưa tìm được tên, chưa xác định được nơi an nghỉ, sự hy sinh của các anh vẫn luôn tỏa sáng, hiện diện trong từng tấc đất và soi đường cho dân tộc Việt Nam đi tới tương lai.

Chiến dịch "500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ" đang được triển khai đồng bộ trên cả nước. Đó là lời hiệu triệu từ trái tim, thúc đẩy cuộc chạy đua với thời gian để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ, bởi mỗi ngày trôi qua là thêm một nhân chứng mất đi, thêm một cơ hội trở về dần khép lại.

Qua những câu chuyện chân thực và xúc động, chương trình cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường cũng sẽ khắc họa hành trình "trả lại tên cho các anh," đưa những người lính trở về với quê hương và vòng tay người thân, đồng thời khẳng định tri ân không chỉ là sự tưởng nhớ quá khứ, mà còn là trách nhiệm của hôm nay và các thế hệ mai sau.

Với 4 điểm cầu được êkip sản xuất lựa chọn, đó không đơn thuần là địa điểm thực hiện chương trình trực tiếp mà còn mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc về hành trình tri ân.

Tại Tuyên Quang, ekip sản xuất đã lựa chọn Nhà bia liệt sỹ Thanh Thủy, nơi gợi nhớ những chiến trường biên giới còn in dấu sự hy sinh của biết bao người lính và hành trình không ngừng nghỉ của lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Tại Quảng Trị, địa điểm diễn ra cầu truyền hình là Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 - nơi an nghỉ của hàng vạn anh hùng liệt sỹ, biểu tượng cho khát vọng đưa đồng đội trở về vẫn đang được tiếp nối trên khắp mọi miền đất nước.

Với Thủ đô Hà Nội, điểm cầu thực hiện chương trình tại khu vực Tượng đài Bắc Sơn, nơi tri ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Thủ đô Hà Nội cũng là nơi thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội trong việc thực hiện trách nhiệm tri ân thông qua những chủ trương, chính sách và các chương trình quốc gia, tiêu biểu là Chiến dịch "500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ."

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, cầu truyền hình sẽ diễn ra ở Công viên Lê Thị Riêng, nơi phát hiện hố chôn tập thể các cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, là biểu tượng cho những ký ức chiến tranh vẫn đang được gìn giữ và hành trình tìm lại tên tuổi cho những người đã ngã xuống./.

Chiến dịch 500 ngày đêm đã quy tập gần 1.400 hài cốt liệt sỹ Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, trong số 1.384 hài cốt liệt sỹ được quy tập có 360 hài cốt trong nước, 174 hài cốt ở Lào; 850 hài cốt ở Campuchia.