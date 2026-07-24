The Odyssey “độc chiếm” IMAX, fan ngậm ngùi vì Spider-Man 4 không có suất

"The Odyssey" của Christopher Nolan trở thành "cơn sốt" tại phòng chiếu IMAX, vô tình tạo thế đối đầu với Spider-Man 4. (Ảnh tổng hợp)

Trong khi cộng đồng yêu điện ảnh đang say sưa bàn tán về “The Odyssey” thì fan phim siêu anh hùng cũng sục sôi vì “Spider-Man: Brand New Days” sẽ ra mắt ngày 31/7 tới đây.

Tuy nhiên, niềm vui không được trọn vẹn với fan Nhện ngoài Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản vì không thể xem người hùng của mình trên màn IMAX. Nguyên nhân theo người hâm mộ phỏng đoán là vì ba nước này chưa phát hành "The Odyssey," tác phẩm đang độc chiếm IMAX tại nhiều quốc gia khác.

Tại Việt Nam, khán giả xem phim của Christopher Nolan cũng đã bắt đầu đặt ghế cho các ngày 4/8 (suất xa nhất được mở tính đến 24/7), dù suất IMAX thường được mở cầm chừng để nhà rạp thăm dò tình hình.

Hai nhà phát hành lớn là Galaxy và CGV gợi ý khán giả trải nghiệm Spider-Man 4 ở định dạng ScreenX (tầm nhìn 270 độ với một chiếu chính và hai màn phụ kéo dài) hoặc một số định dạng khác.

Tuy vậy, nhiều fan Nhện vẫn bày tỏ sự tiếc nuối khi loạt suất IMAX đều đã được xếp cho "The Odyssey" (ra mắt từ 17/7, có thể trụ rạp đến cuối tháng Chín) và loạt phim nối tiếp khác, trong đó có "The End of Oak Street" (tháng Tám) và “bom tấn” “Dune: Part 3” (tháng 12).

Cùng lúc nhiều fan khác nhận “lỗi thuộc về phe mình.” “Spider-Man và Avengers đáng lẽ phải rời ngày ra mắt vì The Odyssey và Dune đến trước. Nhưng Disney và Sony thì cứng đầu và không chịu thay đổi,” một số khán giả phàn nàn trên các diễn đàn phim.

Cũng có ý kiến cho rằng các phim như "The Odyssey" và "Dune: Part 3" mới đáng xem IMAX vì đều được quay tỷ lệ chuẩn định dạng 1,43:1. Chưa kể phim của Christopher Nolan là "khách VIP" của IMAX và luôn được ưu ái.

Business Insider đưa tin ở tuần công chiếu thứ hai của The Odyssey, CEO của IMAX Rich Gelfond bày tỏ sự ngỡ ngàng khi nhu cầu xem phim Nolan “điên cuồng” ngoài sức tưởng tượng.

Gelfond cho biết nhiều năm nay đạo diễn 55 tuổi đã nỗ lực đưa công nghệ IMAX vào một phần phim của mình. Tới “The Odyssey” ông cuối cùng cũng hiện thực hóa tham vọng quay 100% bằng thiết bị chuyên dụng này, thậm chí thúc đẩy cải tiến phiên bản ít gây tiếng ồn hơn.

“Mỗi khi Christopher Nolan gọi, chúng tôi luôn cố gắng đáp ứng nhu cầu của ông ấy,” CEO IMAX chia sẻ với Business Insider. Và phản hồi của Gelfond luôn luôn là “Hãy cùng thử nhé.”

"The Odyssey" trên màn phổ thông 2,39:1 (trái) và màn IMAX tiêu chuẩn 1,43:1. (Ảnh:Techinflix)

Comicbookmovie.com chỉ ra đây không phải lần đầu có hiện tượng bành trướng rạp IMAX. Năm 2025 tại Mỹ, “Jurassic World: Tái sinh” không có suất IMAX nào vì bị "kẹp" giữa hai phim lớn khác là "F1" và "Superman." Tuy nhiên Thế giới khủng long vẫn thu về 888 triệu USD và trở thành một trong những phim đắt khách nhất năm.

“Xét trên tổng thể, IMAX có thể giúp gia tăng tổng doanh thu phim, nhưng chắc chắn không đủ lớn để khán giả phải ‘sống chết’ để xem,” trang này an ủi.

Cosmicbook.news thì gợi ý khán giả thử ScreenX, Dolby hoặc một số định dạng cao cấp khác: "Vẫn sẽ có màn đủ lớn để xem. Trong khi đó, fan của Spidey phải lỡ hẹn với IMAX, thì cặp đôi Tom Holland và Zendaya của họ vẫn là ngôi sao trong The Odyssey”./.

Nguyên mẫu thuyền chiến gây chú ý trong "bom tấn" The Odyssey Với quyết tâm không dựa vào kỹ xảo máy tính, Christopher Nolan và êkíp là đoàn phim hiếm hoi mang dàn máy quay IMAX đắt đỏ ra biển, bất chấp rủi ro tổn hại thường trực về cả người và của.