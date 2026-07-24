Thông qua Báo cáo về tình trạng bảo tồn Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội

Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới đang diễn ra ở Busan, Hàn Quốc vừa thông qua Báo cáo về tình trạng bảo tồn của Di sản thế giới Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội.

Theo đó, tại Quyết định số 48 COM 7B.25 của Ủy ban Di sản Thế giới Kỳ họp lần thứ 48 đã biểu dương Quốc gia thành viên về những tiến bộ đạt được trong việc xây dựng và đưa ra các ý định liên quan đến việc khôi phục và cấu trúc tương lai dự kiến cho khu di sản, cũng như việc tiếp tục thúc đẩy công tác chuẩn bị tài liệu kỹ thuật cho việc phục dựng điện Kính Thiên thời gian tới; đồng thời, đã chủ động khuyến khích và thúc đẩy việc sử dụng khu di sản trở thành nơi gặp gỡ, tổ chức các lễ hội, sự kiện văn hóa, chính trị và thông qua các di sản văn hóa phi vật thể nhằm khôi phục chức năng ban đầu của khu di sản với tư cách là trung tâm văn hóa, tôn giáo, chính trị của Việt Nam, làm cho di sản trở nên có ý nghĩa đối với cộng đồng và các bên liên quan, mang lại sức sống và sự bền vững cho không gian di sản.

Các lễ hội như “Tết Nguyên đán” và các nghi lễ quan trọng khác có liên quan được diễn ra ở một nơi mà trong nhiều thế kỷ từng là kinh đô và trung tâm quyền lực của các triều đại và là nơi diễn ra các lễ tế, khẳng định vai trò của Hoàng thành Thăng Long như một khu di sản sống quan trọng đối với cộng đồng người dân Thủ đô và nhân dân cả nước.

Tại buổi làm việc với Tổng Giám đốc Hội đồng Di tích và Di chỉ Quốc tế (International Council on Monuments and Sites – ICOMOS), Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Thị Thu Hiền đánh giá cao sự giúp đỡ, đồng hành của ICOMOS trong việc hỗ trợ các hoạt động bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội thời gian qua, đặc biệt là việc Đoàn Tư vấn của UNESCO/ICOMOS đã trực tiếp đến Hoàng thành Thăng Long (lần thứ nhất vào tháng 7/2023; lần thứ hai vào tháng 7/2025) để giúp định hướng bảo tồn khu di sản theo quy chuẩn khoa học về bảo tồn.

Theo đó, Đoàn Tư vấn đã định hướng về việc khơi thông Trục Trung tâm đến năm 2035, hệ thống hóa các dữ liệu khảo cổ, loại hình và so sánh, và trong việc đánh giá độ tin cậy và tính chính xác của các phương án phục dựng điện Kính Thiên trong thời gian tới.

Văn hóa truyền thống được tái hiện đầy mới mẻ trong đời sống đương đại giữa không gian di sản Hoàng Thành Thăng Long. (Ảnh: BTC)

Lãnh đạo Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết với chức năng quản lý nhà nước về di sản văn hóa thời gian qua Cục đã tham mưu, trình và được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành Luật Di sản văn hóa năm 2024, cùng với 3 Nghị định của Chính phủ, 8 Thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thi hành Luật Di sản văn hóa, góp phần quan trọng cho việc bảo tồn di sản văn hóa quốc gia (trong đó có Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội).

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội, ông Nguyễn Thanh Quang nhận định thời gian qua, với sự giúp đỡ nhiệt tình của Tổ chức ICOMOS, Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO, thành phố Hà Nội đã nỗ lực triển khai công tác nghiên cứu, chủ động thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban Di sản Thế giới và Đoàn Tư vấn của UNESCO/ICOMOS nhằm đưa ra các giải pháp kỹ thuật, đề xuất các hoạt động tu bổ, phục dựng điện Kính Thiên, khôi phục Ngự Đạo, nền móng các hành lang bên, và Kính Thiên Môn, bảo đảm đáp ứng cơ sở khoa học về bảo tồn.

Thông qua các hoạt động phối hợp bảo tồn di sản, mối quan hệ giữa Tổ chức ICOMOS với các cơ quan liên quan, của thành phố Hà Nội, các chuyên gia di sản của Việt Nam ngày càng chặt chẽ, từ đó, khu di sản đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý báu từ các chuyên gia quốc tế của Tổ chức ICOMOS, Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO, nhằm áp dụng vào việc bảo tồn giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản văn hóa thế giới Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội theo hướng bền vững cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Theo chương trình dự kiến, từ ngày 27-30/9/2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam, Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội sẽ phối hợp tổ chức “Đối thoại châu Á-Thái Bình Dương về Di sản và tính xác thực”./.

Đoàn Việt Nam tham dự kỳ họp thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới đang diễn ra tại Hàn Quốc. (Ảnh: Cục Di sản Văn hóa)

Các nhà ngoại giao tìm hiểu về nghi lễ đón Tết cổ truyền tại Hoàng thành Thăng Long Chương trình góp phần lan tỏa giá trị Tết cổ truyền và quảng bá hình ảnh một Việt Nam với bạn bè quốc tế, khẳng định vai trò của văn hóa như cầu nối thúc đẩy đối thoại, hợp tác và phát triển bền vững.