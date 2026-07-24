Khai mạc Giải Quốc tế Võ cổ truyền tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 23/7, tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Tân Thuận, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Giải Quốc tế Võ cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I năm 2026 và Liên hoan Võ cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 19 năm 2026 với chủ đề "Võ Việt Đất Phương Nam" - "Đài Võ Đất Phương Nam," góp phần tôn vinh và quảng bá những giá trị đặc sắc của Võ cổ truyền Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Sự kiện thu hút hơn 2.500 võ sư, huấn luyện viên, vận động viên đến từ 128 đoàn, trong đó có các đoàn đến từ 9 quốc gia gồm Pháp, Mỹ, Italy, Algeria, Ireland, Nga, Morocco, Ấn Độ và Belarus.

Riêng Giải Quốc tế Võ cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I có 24 đoàn tham dự, tạo nên ngày hội giao lưu võ thuật quy mô lớn giữa các đoàn trong nước và bạn bè quốc tế.

Tại Giải Quốc tế Võ cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, các vận động viên tranh tài ở các nội dung quyền quy định, quyền tự chọn, quyền tập thể và đối luyện, giới thiệu những tinh hoa của Võ cổ truyền Việt Nam thông qua các bài quyền tay không, binh khí và biểu diễn đối luyện.

Trong khi đó, Liên hoan Võ cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 19 gồm các nội dung quyền thuật tự chọn cá nhân, quyền thuật tập thể, đối luyện, dưỡng sinh Võ cổ truyền, võ nhạc đồng đội và đối kháng.

Hệ thống nội dung thi đấu phong phú không chỉ góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa, nghệ thuật và tinh thần thượng võ của dân tộc mà còn tạo điều kiện để các võ sư, huấn luyện viên, vận động viên trong và ngoài nước giao lưu, học hỏi kinh nghiệm.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Tổ chức, nhấn mạnh trên tinh thần "Nhân văn-Thượng võ," võ cổ truyền Việt Nam đã hội tụ những tinh hoa võ thuật, hình thành triết lý sống hướng tới các giá trị "Chân-Thiện-Mỹ" và ngày càng lan tỏa đến bạn bè quốc tế.

Ông bày tỏ tin tưởng với đội ngũ trọng tài, giám khảo có trình độ chuyên môn cao cùng sự tham gia của đông đảo các đoàn trong nước và quốc tế, các vận động viên sẽ thi đấu trung thực, cao thượng, cống hiến những màn trình diễn chất lượng, góp phần vào thành công của giải đấu và liên hoan.

Võ sư cao cấp Hà Thị Yến Oanh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam, Chủ tịch kiêm Trưởng ban Chuyên môn Liên đoàn Võ cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết sự kiện không chỉ là sân chơi để các đoàn võ thuật trong nước và quốc tế giao lưu, tranh tài mà còn là dịp lan tỏa những giá trị của võ cổ truyền Việt Nam.

Theo bà Hà Thị Yến Oanh, trên nền tảng văn hóa võ đạo và truyền thống "Tôn sư trọng đạo," cộng đồng võ cổ truyền sẽ tiếp tục đoàn kết, chung tay nghiên cứu, bảo tồn và phát triển nền võ học, võ đạo Việt Nam, qua đó góp phần quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc đến bạn bè quốc tế.

Lễ khai mạc diễn ra với chương trình nghệ thuật chủ đề "Rạng ngời Võ đạo Việt Nam," tái hiện dòng chảy lịch sử và truyền thống thượng võ của dân tộc từ thời dựng nước đến thời đại Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua các tiết mục nghệ thuật, biểu diễn võ thuật và lân-sư-rồng đặc sắc.

Nghi thức dâng hương Tổ nghiệp, đánh trống khai hội cùng màn đồng diễn võ thuật đã tạo không khí trang nghiêm, hào hùng, mở đầu cho chuỗi hoạt động của Giải Quốc tế Võ cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I và Liên hoan Võ cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 19, diễn ra đến ngày 25/7, góp phần quảng bá hình ảnh võ cổ truyền Việt Nam, tăng cường giao lưu văn hóa, thể thao giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương trong nước và bạn bè quốc tế./.

Người Việt tại Pháp lan tỏa văn hóa dân tộc qua võ cổ truyền Vovinam Lớp học Vovinam ở Pháp có gần 50 học viên và các buổi tập được tổ chức thường xuyên vào các tối thứ Ba, thứ Tư, cùng các buổi tập chung kéo dài vào cuối tuần dành cho cả trẻ em và người lớn.