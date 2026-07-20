Herbalife Việt Nam đồng hành cùng VnExpress Đà Nẵng International Marathon 2026

Hơn 13.000 vận động viên tham gia giải chạy tại thành phố biển, đánh dấu cột mốc mới trong hành trình thúc đẩy lối sống lành mạnh của Herbalife tại Việt Nam.

Vừa qua tại Đà Nẵng, VnExpress Đà Nẵng International Marathon Herbalife Cup 2026 khép lại với sự tham gia của hơn 13.000 vận động viên trên các cung đường ven biển tuyệt đẹp của thành phố Đà Nẵng. Sự kiện diễn ra từ ngày 17-19/7 không chỉ là một giải đấu thể thao mà còn là thông điệp mạnh mẽ về lối sống năng động, được tiếp sức bởi nhà tài trợ Herbalife Việt Nam.

Đây là giải marathon thứ 17 trong chuỗi các giải chạy thuộc hệ thống VnExpress Marathon mà Herbalife Việt Nam đồng hành kể từ năm 2022, đồng thời là lần đầu tiên sự kiện được tổ chức tại Đà Nẵng. Giải chạy quy tụ các cự ly đa dạng gồm 5km, 10km, 21km và 42km, đáp ứng nhu cầu của cả vận động viên chuyên nghiệp lẫn người mới bắt đầu.

Herbalife mang đến năng lượng tích cực, nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của con người và cộng đồng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, chia sẻ: "Việc trở thành Nhà tài trợ Kim cương của VnExpress Đà Nẵng International Marathon Herbalife Cup 2026 đánh dấu thêm một cột mốc ý nghĩa trong chương trình hợp tác lâu dài giữa chúng tôi và VnExpress nhằm góp phần nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của cộng đồng tại Việt Nam. Chúng tôi tin rằng việc đồng hành cùng các giải chạy sẽ truyền cảm hứng để nhiều người bắt đầu chạy bộ như một thói quen hàng ngày."

Trong khuôn khổ sự kiện, Herbalife Việt Nam đã kiến tạo một không gian trải nghiệm sôi động tại khu vực expo. Gian hàng thu hút hàng nghìn vận động viên và khách tham quan, bao gồm nhiều thành viên độc lập của Herbalife, tham gia các trò chơi tương tác, trải nghiệm sản phẩm và nhận quà tặng hấp dẫn.

Herbalife Việt Nam đã kiến tạo một không gian trải nghiệm đầy sôi động tại khu vực expo của giải chạy. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Điểm nhấn đặc biệt là chuỗi hoạt động giao lưu độc quyền với các biểu tượng thể thao và đại sứ thương hiệu quốc gia của Việt Nam. Người tham gia có cơ hội chụp ảnh và trò chuyện cùng Nguyễn Thùy Linh – tay vợt cầu lông nữ số 1 Việt Nam, Lê Văn Công – nhà vô địch cử tạ Paralympic thế giới, Châu Tuyết Vân – vận động viên 10 lần liên tiếp vô địch thế giới môn Taekwondo, cùng các Hoa hậu, Á hậu đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024.

Cung đường chạy mang đến trải nghiệm khó quên khi đưa người tham gia qua những cây cầu biểu tượng của Đà Nẵng và các tuyến đường ven biển thơ mộng. Các vận động viên xuất sắc đạt thứ hạng cao nhất đã nhận được những sản phẩm dinh dưỡng dựa trên nền tảng khoa học của Herbalife.

Ông Nguyễn Thành Đạt - Giám Đốc Truyền Thông Herbalife Việt Nam, Campuchia và Thái Lan trao giải cho các VDV đoạt giải. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Herbalife là đối tác chính thức của chuỗi giải chạy VnExpress Marathon từ năm 2022, đồng hành cùng các sự kiện thu hút hàng chục nghìn người tham gia mỗi năm. VnExpress Đà Nẵng International Marathon Herbalife Cup 2026 là sự kiện thứ hai trong chuỗi các giải chạy mà Herbalife Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành trong năm 2026.

Với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, Herbalife hiện cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao tại hơn 90 thị trường thông qua các thành viên Độc Lập. Sự hợp tác cùng VnExpress Marathon một lần nữa khẳng định cam kết của Herbalife trong việc xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và năng động tại Việt Nam./.