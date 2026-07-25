Phát hiện tài xế dương tính với ma túy, chạy xe gần gấp đôi tốc độ cho phép

Ngày 25/7, trong lúc làm nhiệm vụ trên đường Hồ Chí Minh, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một tài xế xe khách vi phạm hàng loạt lỗi nghiêm trọng, trong đó có hành vi điều khiển phương tiện khi dương tính với chất ma túy.

Khi làm nhiệm vụ trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Cuôr Đăng, Tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông Krông Búk (thuộc phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk) phát hiện xe khách lưu thông theo hướng từ Gia Lai về Đắk Lắk chạy với tốc độ 134 km/giờ, trong khi tốc độ tối đa cho phép trên đoạn đường này là 70 km/giờ.

Qua kiểm tra, trên xe có 4 hành khách. Người điều khiển phương tiện là Huỳnh Ngọc Tấn (38 tuổi, trú phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk).

Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế không xuất trình được giấy phép lái xe và khai giấy phép hiện đang bị cơ quan chức năng tạm giữ, đã quá thời hạn giải quyết.

Nhận thấy tài xế có nhiều biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đưa người này đến cơ sở y tế kiểm tra, kết quả cho thấy dương tính với chất ma túy.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính các lỗi trên và bàn giao Huỳnh Ngọc Tấn cho Công an phường Tân Lập xử lý theo quy định./.

Xử phạt tài xế xe khách vượt ẩu, suýt gây tai nạn trên đường Hồ Chí Minh Trong lúc vượt xe container, tài xế xe khách phát hiện xe ôtô con lưu thông theo hướng ngược lại liền vội đánh lái băng hẳn qua đường trước đầu xe ôtô con, lấn sang làn xe máy, suýt gây tai nạn.