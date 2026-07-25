Cần Thơ: Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 4 năm lẩn trốn

Ngày 25/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Công an xã Bến Lức (tỉnh Tây Ninh) bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Phạm Như Huỳnh (sinh năm 1987, trú tại phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Bến Lức.

Theo hồ sơ điều tra, Như Huỳnh làm nghề kinh doanh tự do ở thành phố Cần Thơ. Từ tháng 1-9/2022, lợi dụng các mối quan hệ quen biết, Như Huỳnh đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hai bị hại trên địa bàn thành phố Cần Thơ với tổng số tiền gần 17 tỷ đồng.

Thủ đoạn của Huỳnh là đưa ra thông tin không có thật rằng có các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cần nhận cầm cố.

Sau đó, Huỳnh rủ các bị hại góp vốn để cùng thực hiện các giao dịch này. Tin tưởng, các bị hại đã chuyển tiền cho Huỳnh.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Huỳnh bỏ trốn qua nhiều địa phương như An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và Campuchia nhằm né tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Đến nay, sau gần 4 năm lẩn trốn, Huỳnh đã bị bắt giữ./.

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