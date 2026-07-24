Xã hội

Tìm thêm 1 bộ hài cốt liệt sỹ và 3 bộ hài cốt tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng

Tính đến nay, tổng số hài cốt liệt sỹ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng là 101 hài cốt liệt sỹ, 5 bộ hài cốt liệt sỹ tập thể và một số bộ di vật của liệt sỹ.

Xuân Khu
Các quy trình sau khi khai quật hài cốt liệt sỹ được thực hiện cẩn thận, tỉ mỉ, khoa học, đảm bảo an toàn. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Các quy trình sau khi khai quật hài cốt liệt sỹ được thực hiện cẩn thận, tỉ mỉ, khoa học, đảm bảo an toàn. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ngày 24/7, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng khu vực khai quật, ban đầu đã quy tập được 1 bộ hài cốt liệt sỹ và 3 bộ hài cốt liệt sỹ tập thể cùng một số di vật.

Tính đến nay, tổng số hài cốt liệt sỹ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng là 101 hài cốt liệt sỹ, 5 bộ hài cốt liệt sỹ tập thể và một số bộ di vật của liệt sỹ.

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh thông tin trong ngày 24/7, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai thăm dò, khai quật rãnh mộ thứ hai theo lời kể của nhân chứng. Khối lượng đất đã đào trong ngày là hơn 70m3.

Trong những ngày sắp tới, lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, khai quật hài cốt liệt sỹ của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng để thực hiện nhiệm vụ.

Khu vực khai quật mới nằm tại gò đất trong Công viên Lê Thị Riêng, cách khu vực khai quật cũ (rãnh thứ nhất) khoảng 50m, kéo dài theo hướng từ hồ cá ra phía đường Trường Sơn.

Trước đó, tại rãnh khai quật thứ nhất dài khoảng 30m từ khu vực Bia tưởng niệm nữ Anh hùng liệt sỹ Lê Thị Riêng đến gần hồ cá cạnh Nhà truyền thống Công viên Lê Thị Riêng, lực lượng quy tập đã tìm thấy 100 hài cốt liệt sỹ, 2 bộ hài cốt liệt sỹ tập thể cùng nhiều di vật kèm theo./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Công viên Lê Thị Riêng #Hài cốt liệt sỹ #Hài cốt tập thể Tp. Hồ Chí Minh
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