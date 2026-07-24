Cần Thơ: Sạt lở nghiêm trọng làm sập hoàn toàn nhiều nhà ven sông Cái Sắn

Một vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra sáng 24/7 tại bờ sông Cái Sắn, ven Quốc lộ 80 thuộc ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Trinh (thành phố Cần Thơ), làm sập hoàn toàn 4 căn nhà của người dân, tổng thiệt hại ước gần 2,5 tỷ đồng. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự-Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Vĩnh Trinh, khoảng 9 giờ ngày 24/7, khu vực bờ sông Cái Sắn bất ngờ xảy ra sạt lở với chiều dài khoảng 35m, ăn sâu vào bờ khoảng 15m.

Vụ sạt lở làm ảnh hưởng trực tiếp đến 4 hộ dân liền kề gồm các hộ ông Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1962), ông Hà Văn Non (sinh năm 1955), ông Nguyễn Ngọc Minh (sinh năm 1990) và bà Đoàn Thị Nhung (sinh năm 1971, chủ cửa hàng vật liệu xây dựng Tuấn Nhung).

Theo thống kê ban đầu, căn nhà của ông Nguyễn Văn Tuấn thiệt hại khoảng 300 triệu đồng; nhà ông Hà Văn Non khoảng 180 triệu đồng; nhà ông Nguyễn Ngọc Minh khoảng 1 tỷ đồng; cửa hàng vật liệu xây dựng của bà Đoàn Thị Nhung thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng. Tổng giá trị thiệt hại ước khoảng 2,48 tỷ đồng.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự-Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Vĩnh Trinh đã huy động lực lượng đến hiện trường hỗ trợ người dân tháo dỡ công trình, di dời tài sản đến nơi an toàn, đồng thời triển khai các biện pháp khắc phục tạm thời nhằm giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống.

Theo ông Trần Xuân Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Trinh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự-Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã, địa phương đã khẩn trương báo cáo vụ việc đến Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự-Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ để theo dõi, chỉ đạo xử lý, đồng thời tiếp tục phối hợp các cơ quan chuyên môn đánh giá diễn biến khu vực sạt lở và triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn cho người dân.

Sạt lở bờ sông tiếp tục là loại hình thiên tai gây thiệt hại lớn tại Cần Thơ trong năm 2026. Theo Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ), tính đến ngày 7/7, toàn thành phố đã ghi nhận 232 điểm sạt lở bờ sông, bờ biển với tổng chiều dài khoảng 13,87km, làm ảnh hưởng 28 căn nhà, trong đó có 7 căn bị thiệt hại hoàn toàn và 21 căn bị ảnh hưởng một phần; nhiều tuyến giao thông nông thôn cũng bị tác động.

Với vụ sạt lở mới xảy ra tại xã Vĩnh Trinh, từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố Cần Thơ đã ghi nhận hơn 230 điểm sạt lở, làm 32 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó 11 căn thiệt hại hoàn toàn, chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Các ngành chức năng tiếp tục theo dõi diễn biến tại các khu vực có nguy cơ cao, đồng thời rà soát, triển khai các giải pháp ứng phó nhằm hạn chế thiệt hại do sạt lở trong mùa mưa bão./.

Cần Thơ tìm lời giải căn cơ cho bài toán sạt lở bờ sông, kênh rạch Cần Thơ thực hiện phương châm "bốn tại chỗ," huy động lực lượng công an, quân sự hỗ trợ người dân di dời tài sản, cắm biển cảnh báo, gia cố tạm thời sạt lở bằng vật liệu tại chỗ để duy trì giao thông.