"Mãi mãi tuổi 20": Tri ân hàng triệu người con đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho Tổ quốc

Tối 24/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã dự chương trình nghệ thuật đặc biệt "Mãi mãi tuổi 20" nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026) tại Quảng trường 30/10 do tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tổ chức.

Sự kiện thu hút khoảng 40.000 khán giả tham dự và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trân trọng gửi lời tri ân, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các Anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và người có công với cách mạng trong cả nước.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, suốt 79 năm qua, chăm lo cho người có công luôn là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước, là đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Mãi mãi tuổi 20" tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Trong không gian nghệ thuật đầy xúc động, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà gửi gắm thông điệp: Những giai điệu của "Mãi mãi tuổi 20" đã đưa chúng ta trở về với ký ức thiêng liêng của dân tộc, để mỗi người cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay đã phải đánh đổi bằng xương máu của các thế hệ đi trước.

Từ lòng biết ơn ấy, mỗi người cần sống trách nhiệm, nhân ái hơn, chăm lo tốt hơn nữa cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và người có công; đồng thời nỗ lực cống hiến để đưa Quảng Ninh phát triển toàn diện, bền vững, cùng cả nước vững bước vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc

Với thời lượng 80 phút, chương trình được dàn dựng công phu gồm 3 chương: "Thanh xuân dành cho đất nước," "Hành trình ký ức và lòng biết ơn" và "Đoàn tụ & Khát vọng tương lai."

Các cựu chiến binh cùng đông đảo nhân dân xúc động theo dõi các tiết mục nghệ thuật tại Chương trình "Mãi mãi tuổi 20". (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN(

Bằng ngôn ngữ âm nhạc thăng hoa, công nghệ trình diễn hiện đại kết hợp với các hoạt cảnh sống động, chương trình đã tái hiện chặng đường từ những ngày đầu cách mạng, các cuộc kháng chiến trường kỳ đến thắng lợi vẻ vang và công cuộc xây dựng đất nước trong hòa bình.

Điểm nhấn của chương trình là khắc họa đậm nét tinh thần "Kỷ luật và Đồng tâm" của vùng mỏ Quảng Ninh, tôn vinh hình ảnh những người thợ mỏ - chiến sỹ "Binh đoàn Than" cùng hàng triệu thanh niên Việt Nam đã hiến dâng trọn tuổi xuân cho Tổ quốc, góp phần lan tỏa sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và khơi dậy khát vọng vươn mình của dân tộc trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng nêu rõ, Chương trình "Mãi mãi tuổi 20" chính là nốt trầm thành kính để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đất mỏ tưởng nhớ, tri ân sâu sắc hàng triệu người con ưu tú đã mãi mãi dừng lại ở tuổi đôi mươi, hiến dâng trọn tuổi xuân, sức trẻ cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Quảng Ninh đang quản lý, chăm lo cho trên 48.000 người thuộc đối tượng hưởng chính sách và là một trong những địa phương có mức hỗ trợ an sinh xã hội cao nhất cả nước.

Lặng người trước hai hàng ghế đầu ngát hương cúc trắng, cựu chiến binh Phạm Văn Lạc (phường Yên Tử) không giấu được sự xúc động. Người lính năm xưa chia sẻ, sự chăm lo ân cần của Đảng, Nhà nước và tỉnh Quảng Ninh dành cho những người ngã xuống cũng như thương bệnh binh khiến những vết thương chiến tranh dường như dịu lại. Những đêm nghệ thuật đong đầy ký ức chính là "trường học lịch sử" sống động nhất, giúp thế hệ trẻ cảm nhận rõ giá trị của hòa bình để biết trân trọng, sống có trách nhiệm hơn với quê hương.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Hưng (phường Bình Khê) mong muốn những hoạt động tri ân giàu tính nhân văn cần tiếp tục được duy trì và lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội. Ông tin rằng, đây không chỉ là dịp để người đang sống tưởng nhớ người đã ngã xuống, mà còn là mốc tọa độ tinh thần nhắc nhở thế hệ trẻ luôn nhớ về cội nguồn dân tộc.

Em Nguyễn Thanh Hà (20 tuổi, phường Móng Cái 1) bộc bạch, mỗi giai điệu, câu chuyện trong chương trình đã chạm sâu vào trái tim thế hệ trẻ. Nhìn lại chặng đường hy sinh gian khổ của cha anh để đổi lấy một Việt Nam giàu đẹp như hôm nay, em tự hứa sẽ không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, làm chủ tri thức và làm chủ công nghệ, đem sức trẻ tiếp nối lý tưởng của thế hệ đi trước, chung tay dựng xây đất nước./.

Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời tri ân sâu sắc tới các anh hùng, thương binh và gia đình liệt sỹ nhân dịp 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ 27/7/2026.

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