Dấu mốc quan trọng trong tiến trình xây dựng thành phố Bắc Ninh trực thuộc TW

Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thảo luận, thông qua chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.

Đây là dấu mốc đặc biệt quan trọng trong tiến trình xây dựng thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương, thể hiện sự ghi nhận đối với những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã nỗ lực tạo dựng trong suốt quá trình phát triển; đồng thời cho thấy sự đồng thuận rất cao đối với định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh nỗ lực cao nhất, hoàn thiện đầy đủ các điều kiện, tạo khí thế mới và chuẩn bị vững chắc cho ngày thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương chính thức được thành lập.

Kỳ vọng bứt phá, nâng cao đời sống nhân dân

Qua theo dõi các nội dung được Trung ương thảo luận, xem xét tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, ông Phùng Đắc Chân, đảng viên 63 năm tuổi Đảng, tổ dân phố Đào Phú, phường Đào Viên, tỉnh Bắc Ninh cho biết ông đã trải qua các thời kỳ từ kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển đất nước, qua nhiều vị trí công tác, chứng kiến sự đổi thay của tỉnh, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao.

Đặc biệt, tỉnh Bắc Ninh đã quan tâm những đối tượng yếu thế như người nghèo, người cao tuổi, người có công với cách mạng, trẻ em…

Ngoài những chính sách đã được Trung ương quy định, tỉnh còn áp dụng nhiều chính sách đặc thù, hỗ trợ ở mức cao hơn.

Đặc biệt, với Nghị quyết số 31/2025/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh quy định về việc hỗ trợ sữa cho trẻ em mầm non và học sinh tiểu học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2025-2030, tỉnh Bắc Ninh đã dành kinh phí mỗi năm 384 tỷ đồng hỗ trợ khoảng 528.196 trẻ em, học sinh trong tỉnh được uống sữa học đường. Qua đó, góp phần cải thiện thể chất, nâng cao chiều cao và bổ sung vi chất dinh dưỡng cho trẻ em.

Hay chủ trương hỗ trợ kinh phí tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030, tỉnh hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế với người cao tuổi từ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi; hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế với người mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật hoặc sử dụng kỹ thuật cao…

Đây là sự nỗ lực, thể hiện sự quan tâm của chính quyền tỉnh Bắc Ninh với công tác an sinh xã hội. Ông Chân cũng mong muốn với sự đồng ý của Trung ương về việc thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương, các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, người cao tuổi, người yếu thế… sẽ được tỉnh quan tâm nhiều hơn nữa.

Lấy ý kiến người dân phường Tam Sơn về Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Còn chị Phạm Thị Trang, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Bí thư Đoàn phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ sự vui mừng, tự hào với sự cố gắng, nỗ lực của toàn tỉnh Bắc Ninh xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đã được Trung ương ghi nhận. Đây là dấu mốc lịch sử, mở ra một giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ để quê hương bứt phá mạnh mẽ, khẳng định vị thế là trung tâm công nghiệp, dịch vụ và đổi mới sáng tạo của khu vực.

Chị Phạm Thị Trang mong muốn khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, tỉnh Bắc Ninh sẽ xây dựng tỉnh đúng theo tiêu chí không gian đô thị xanh, thông minh, hiện đại, văn minh, giàu đẹp, mang đậm bản sắc văn hóa Kinh Bắc; là cực tăng trưởng kinh tế của khu vực miền Bắc và cả nước, phát triển công nghiệp hiện đại, công nghệ cao, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đồng thời, hình thành trung tâm công nghiệp điện tử với trọng tâm là công nghiệp bán dẫn, sản xuất vi mạch và trí tuệ nhân tạo hàng đầu cả nước và khu vực; có hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không; phát triển hạ tầng logistics đa phương thức, kết nối hiệu quả các trung tâm đô thị lớn, tạo động lực phát triển cân bằng giữa các địa phương trong tỉnh. Đặc biệt, tỉnh cần đầu tư đồng bộ hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, khu công nghiệp.

Với vai trò là thế hệ trẻ, chị cũng mong muốn sẽ có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, tạo điều kiện để người trẻ tiếp cận nguồn vốn, khoa học-công nghệ, các chương trình đào tạo kỹ năng và kết nối với doanh nghiệp, nhà đầu tư. Qua đó, thanh niên có thêm cơ hội hiện thực hóa ý tưởng, phát triển sự nghiệp và cống hiến ngay trên chính quê hương mình.

Nền tảng cho Bắc Ninh bước vào giai đoạn mới

Chia sẻ về việc Hội nghị Trung ương 3 thảo luận Đề án và thông qua chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn khẳng định đây là dấu mốc đặc biệt quan trọng trong tiến trình xây dựng thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.

Việc Ban Chấp hành Trung ương thảo luận, thông qua Đề án thể hiện sự ghi nhận đối với những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã nỗ lực tạo dựng trong suốt quá trình phát triển; đồng thời cho thấy sự đồng thuận rất cao đối với định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Ý nghĩa lớn nhất của việc Trung ương thông qua Đề án không chỉ nằm ở việc xác lập một vị thế hành chính mới trong tương lai, mà còn đặt ra yêu cầu Bắc Ninh phải đổi mới mạnh mẽ hơn về tư duy phát triển, mô hình tăng trưởng và phương thức quản trị. Thành phố trực thuộc Trung ương không thể chỉ là sự thay đổi tên gọi, mà phải tạo ra chuyển biến thực chất về chất lượng tăng trưởng, kết cấu hạ tầng, năng lực cạnh tranh, chất lượng dịch vụ công và đời sống Nhân dân.

Sau Hội nghị Trung ương 3, tỉnh Bắc Ninh tích cực tiếp thu những đóng góp của Trung ương với nội dung sâu sắc, toàn diện, tập trung vào chiến lược phát triển thành phố sau khi được thành lập để tiếp tục hoàn thiện Đề án để Chính phủ trình Quốc hội xem xét, ban hành nghị quyết thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương theo đúng quy định.

Một góc phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

“Nhiệm vụ trước mắt là tỉnh khẩn trương, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của Trung ương; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương để hoàn thiện Đề án và hồ sơ pháp lý trình Quốc hội theo đúng quy định. Quá trình hoàn thiện phải bảo đảm chặt chẽ, khoa học, phản ánh đầy đủ tiềm năng, lợi thế, điều kiện thực tế và các giải pháp tổ chức thực hiện,” Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn bày tỏ.

Cùng với đó, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2026. Cùng với phát triển các động lực tăng trưởng mới, tỉnh sẽ chú trọng thu hẹp khoảng cách phát triển giữa đô thị và nông thôn; ưu tiên nguồn lực cho những địa bàn còn khó khăn, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông; chuẩn bị bộ máy và đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu quản trị thành phố trực thuộc Trung ương.

Bắc Ninh cũng tiếp tục công khai quy hoạch, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, bảo đảm người dân được cung cấp đầy đủ thông tin, được tham gia góp ý và giám sát quá trình thực hiện./.

Phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, xây dựng Bắc Ninh thành cực tăng trưởng kinh tế của miền Bắc và cả nước, là hình mẫu về thành phố xanh, thông minh, hiện đại, văn minh, mang đậm bản sắc văn hóa Kinh Bắc.