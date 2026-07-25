Hội nghị Trung ương 3: Đồng thuận xây dựng tổ dân phố ngày càng phát triển

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì và phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã nhấn mạnh Trung ương thống nhất đánh giá: trong 6 tháng đầu năm 2026, việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV và các nghị quyết chiến lược của Đảng được triển khai khẩn trương, quyết liệt; năng lực lãnh đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát của Đảng có nhiều chuyển biến; bộ máy của hệ thống chính trị sau sắp xếp hoạt động ổn định, bước đầu phát huy hiệu quả.

Với nhiều quyết sách mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, Hội nghị Trung ương 3 thu hút sự quan tâm đặc biệt của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Tạo sự đồng thuận trong nhân dân

Tổ dân phố Tổ 3 phường Phủ Lý, Ninh Bình, được sáp nhập từ các tổ 1B, 2B,4B, 5B và một phần 3B với 1042 hộ gia đình. Hiện nay có 243 Đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ.

Ông Trần Bá An (Bí thư Chi bộ tổ 9) khẳng định là Bí thư Chi bộ của tổ dân phố mới sáp nhập, ông nhận thức rõ đây là một chặng đường mới, mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít nhiệm vụ.

Điều quan trọng nhất là chúng ta phải phát huy tinh thần đoàn kết, tôn trọng, chia sẻ và đồng thuận; để mỗi người dân đều thấy mình là một phần trong cộng đồng mới. Chi bộ sẽ tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo; mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, gần dân, sát dân, lắng nghe và kịp thời giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Ông tin rằng với tinh thần “trên dưới đồng lòng, nhân dân đồng thuận”, cùng chung sức từ những việc thiết thực nhất, chúng ta sẽ xây dựng tổ dân phố mới ngày càng đoàn kết, văn minh, nghĩa tình và phát triển, góp phần đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống ngay từ cơ sở.

Qua theo dõi bài phát biểu kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 3, ông Trần Bá An chia sẻ để những chủ trương, quyết sách lớn của Đảng thực sự đi vào cuộc sống, thì cơ sở chính là nơi quyết định hiệu quả cuối cùng.

Mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân đều có vai trò quan trọng trong quá trình đó. Đó là xây dựng sự đoàn kết, thống nhất cao trong cấp ủy và toàn chi bộ; kế thừa những truyền thống tốt đẹp của các chi bộ, nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Đồng thời duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu; phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của người đảng viên, lắng nghe và giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; đẩy mạnh công tác dân vận, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Ông Lương Trung Dũng, Tổ trưởng tổ dân phố 9 Phủ Lý (ngồi giữa) đóng góp ý kiến sau khi theo dõi bài phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN)

Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân

Tương tự, Tổ 9, phường Phủ Lý được sáp nhập từ Tổ Mễ Thượng, 6D, 12D, 7B và một phần các tổ 13D, 7D, 10D và Mễ Nội với 936 hộ gia đình. Hiện nay có 241 Đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ.

Ông Lương Trung Dũng, Tổ trưởng tổ dân phố 9 Phủ Lý, cho rằng sau sáp nhập, địa bàn rộng hơn, dân cư đông hơn, mỗi gia đình có hoàn cảnh, điều kiện khác nhau, vì vậy càng cần phát huy tinh thần đoàn kết, chia sẻ và gắn bó. Đảng viên, chính quyền đoàn thể tổ dân phố xác định mình phải luôn gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con; kịp thời phản ánh những ý kiến chính đáng của nhân dân đến cấp có thẩm quyền. Đồng thời, cùng với Chi bộ, Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng tình làng nghĩa xóm.

"Qua theo dõi bài phát biểu kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 3 vừa qua, tôi nhận thức sâu sắc hơn về yêu cầu phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Tôi tin rằng nếu mỗi cán bộ làm tốt trách nhiệm của mình, mỗi người dân cùng có ý thức và trách nhiệm với cộng đồng, thì tổ dân phố mới sẽ ngày càng đoàn kết, văn minh, nghĩa tình và phát triển. Đó chính là cách thiết thực để đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống, bắt đầu từ những việc cụ thể ngay tại khu dân cư," ông Lương Trung Dũng khẳng định.

Hội Cựu chiến binh tỉnh Ninh Bình luôn là lực lượng gương mẫu, trách nhiệm, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Trong giai đoạn địa phương thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính, các cấp Hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân đồng thuận, chung sức xây dựng quê hương. Từ thực tiễn công tác và đời sống ở cơ sở, những chỉ đạo tại Hội nghị Trung ương 3 càng khẳng định vai trò của sự đoàn kết, đồng thuận và trách nhiệm của mỗi cán bộ, hội viên.

Ông Lê Thành Chương, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Ninh Bình, cho biết mỗi cán bộ, hội viên cựu chiến binh cần tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, giữ vững bản lĩnh chính trị, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đặc biệt, trong bối cảnh địa phương thực hiện sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, càng cần phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, trách nhiệm và nêu gương của cán bộ, hội viên.

Hội Cựu chiến binh các cấp cần tiếp tục gần dân, sát cơ sở, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giữ gìn an ninh trật tự, chăm lo đời sống hội viên và đồng hành cùng nhân dân trong phát triển kinh tế-xã hội.

Ông tin tưởng rằng với truyền thống và bản lĩnh của người lính, các thế hệ cựu chiến binh Ninh Bình sẽ tiếp tục là lực lượng gương mẫu, trách nhiệm, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

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