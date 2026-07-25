Chính trị

Bộ Ngoại giao: Việt Nam nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức

Việt Nam nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức, tuân thủ nghiêm túc các quy định của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), các điều ước quốc tế và hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. (Ảnh do Bộ Ngoại giao cung cấp)
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. (Ảnh do Bộ Ngoại giao cung cấp)

Ngày 25/7, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) áp mức thuế mới 12,5% đối với hàng hóa của tất cả các nền kinh tế “bị điều tra” theo Mục 301, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ:

Quyết định của USTR chưa phản ánh đầy đủ thực tế và những nỗ lực của Việt Nam trong phòng ngừa, giảm thiểu và xóa bỏ lao động cưỡng bức, trong đó có việc cấm nhập khẩu sản phẩm có sử dụng lao động cưỡng bức.

Việt Nam nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức, tuân thủ nghiêm túc các quy định của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), các điều ước quốc tế và hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên.

Ngày 22/7/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 292/2026/NĐ-CP, trong đó quy định cấm nhập khẩu hàng hóa được khai thác, sản xuất hoặc chế tạo toàn bộ hoặc một phần bằng hành vi cưỡng bức lao động.

Việt Nam sẽ tiếp tục trao đổi, làm việc với phía Hoa Kỳ trên tinh thần xây dựng, hợp tác, đề nghị phía Hoa Kỳ đánh giá đầy đủ các biện pháp Việt Nam đã triển khai để điều chỉnh mức thuế áp dụng đối với hàng hóa Việt Nam phù hợp với thực tế cũng như các nỗ lực xây dựng pháp luật và thực thi của Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam #Lao động cưỡng bức
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương, hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đền thờ Liệt sỹ Chiến trường Điện Biên Phủ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng dâng hương tưởng niệm tại các Anh hùng liệt sỹ tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, sáng 25/7/2026, tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Lê Minh Hưng đến dâng hương, hoa tưởng niệm tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Di tích Đồi E2; dâng hương các Anh hùng liệt sỹ tại Đền thờ Liệt sỹ Chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia A1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng đồng chủ trì hội nghị về Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội

Chiều 24/7/2026, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đồng chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về nội dung, chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.