Nghệ An triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Lào

Mùa khô 2026-2027 và năm 2027, tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu quy tập 180 hài cốt liệt sỹ, trong đó 110 hài cốt tại ba tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xay Sổm Bun (Lào) và 70 hài cốt trong nước. Theo kế hoạch, lực lượng làm nhiệm vụ sẽ xuất quân sang Lào vào ngày 14/8/2026 để triển khai công tác tìm kiếm, quy tập.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ trên địa bàn Nghệ An cũng như tại ba tỉnh của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Các đơn vị tập trung thu thập, kiểm chứng, đối chiếu thông tin, xác minh những khu vực có nguồn tin về mộ liệt sỹ; đồng thời đẩy mạnh phối hợp nhằm hoàn thành chỉ tiêu quy tập hài cốt liệt sỹ trong và ngoài nước.

Song song với công tác tìm kiếm, Nghệ An đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu và bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ đối với các phần mộ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh.

Việc lấy mẫu được thực hiện theo đúng quy trình, bảo đảm an toàn; đồng thời kết hợp rà soát, bổ sung hồ sơ, dữ liệu về liệt sỹ và mộ liệt sỹ phục vụ công tác xác định danh tính. Tỉnh phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sỹ trong tháng 10/2026.

Các xã, phường tiếp tục rà soát hệ thống nghĩa trang liệt sỹ, công trình ghi công và các phần mộ do địa phương quản lý để xây dựng phương án chỉnh trang, tu bổ, nâng cấp, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2027).

Đồng thời, các địa phương tiếp tục hoàn thiện hồ sơ người có công, hồ sơ liệt sỹ; cập nhật cơ sở dữ liệu về liệt sỹ và thân nhân liệt sỹ, tổ chức các hoạt động tri ân thiết thực, góp phần ghi nhớ những cống hiến, hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng.

Theo báo cáo, toàn tỉnh hiện có 2.260 phần mộ liệt sỹ cần lấy mẫu phục vụ xác định danh tính. Đến ngày 21/7, các lực lượng đã khai quật 1.139 phần mộ, lấy được mẫu của 965 phần mộ; 174 phần mộ không đủ điều kiện để lấy mẫu.

Tỷ lệ lấy mẫu thành công đạt 84,7%. Hiện còn 1.121 phần mộ cần tiếp tục lấy mẫu trong thời gian tới, tạo cơ sở phục vụ xác định danh tính liệt sỹ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và góp phần thực hiện tốt chính sách "Đền ơn đáp nghĩa"./.

Nghệ An: Giọt máu nối hành trình tìm kiếm và đưa các liệt sỹ trở về Tại các điểm thu nhận mẫu ADN ở Nghệ An, mỗi giọt máu của thân nhân liệt sỹ không chỉ là dữ liệu khoa học, mà còn là sợi dây kết nối ký ức, tình thân và niềm mong mỏi đoàn tụ của nhiều gia đình.

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