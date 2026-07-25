Quảng Trị: Quy tập 10 hài cốt liệt sỹ Trung đoàn 88 tại khu vực Câu Nhi

Ngày 25/7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết từ sau hội thảo xác minh, kết luận thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, đến nay, Đội 584, Đội 589 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) cùng các lực lượng liên quan đã tìm kiếm, quy tập được 10 hài cốt liệt sỹ.

Đây là kết quả thiết thực trong thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ do Ban Chỉ đạo quốc gia phát động.

Ngày 10/7/2026, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Quảng Trị tổ chức hội thảo xác minh, kết luận thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng làm căn cứ triển khai lực lượng tìm kiếm trên thực địa.

Trên cơ sở đó, Đội 584, Đội 589 cùng các lực lượng liên quan đã tổ chức khảo sát, tìm kiếm, mở rộng khu vực có dấu hiệu nghi vấn.

Qua quá trình tìm kiếm tại khu vực Câu Nhi, đến nay, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 10 hài cốt liệt sỹ nằm ở độ sâu từ 20 đến 50cm so với mặt đất.

Tại hiện trường, các hài cốt liệt sỹ được tìm thấy bị phân hủy nhiều, chỉ còn một số đoạn xương ống chân, răng. Cùng với các hài cốt liệt sỹ, lực lượng tìm kiếm cũng đã tìm thấy nhiều di vật kèm theo như tăng, đế giày, thắt lưng, cúc áo, lọ thuốc, dây súng, lựu đạn chày, hộp tiếp đạn AK, túi đựng bình tông, nắp bút mực, xẻng bộ binh…

Căn cứ các di vật và tài liệu lịch sử, bước đầu xác định các hài cốt liệt sỹ thuộc Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308, hy sinh vào tháng 5/1972.

Hiện 10 hài cốt liệt sỹ đang được quàn tại Đền thờ liệt sỹ Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 (khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng) để bảo quản và hương khói chu đáo theo đúng quy định.

Thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu sinh phẩm (nếu đủ điều kiện) phục vụ công tác giám định ADN nhằm xác định danh tính các liệt sỹ.

Trực tiếp kiểm tra, động viên các lực lượng tại hiện trường, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và nỗ lực vượt khó của cán bộ, chiến sĩ Đội 584, Đội 589 cùng các lực lượng phối hợp.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát kỹ địa bàn, khai thác hiệu quả nguồn thông tin từ nhân chứng và tài liệu lịch sử để mở rộng phạm vi tìm kiếm; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trong việc tuyên truyền, thu thập thông tin về mộ liệt sỹ.

Đồng thời, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các lực lượng chấp hành nghiêm kỷ luật, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình làm nhiệm vụ./.

Tăng tốc thực hiện mục tiêu sớm đưa các liệt sỹ trở về với gia đình Các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ.