Đồng Nai: Triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại xã Minh Đức

Ngày 25/7, Ban Chỉ đạo Quân khu 7 và Ban Chỉ đạo thành phố Đồng Nai về tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tổ chức Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại khu vực xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai.

Dự buổi lễ có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ quốc phòng đã tích cực, chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ”; đã thành lập hơn 30 đội và tăng cường lực lượng cho các đội tìm kiếm, quy tập; lập các tổ công tác thu thập thông tin tại cơ sở; tổ chức các tổ chuyên trách lấy mẫu hài cốt liệt sỹ; tổ chức nhiều cuộc hội thảo xác minh thông tin; ứng dụng rađa quét ngầm, công nghệ số và các phần mềm quản lý... phục vụ cao nhất cho công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Chiến tranh đã lùi xa, địa hình, địa vật đã thay đổi, hồ sơ, sơ đồ mộ và tài liệu chưa đầy đủ, nhiều khu vực còn sót bom mìn, nhân chứng chiến tranh ngày càng ít.

Bên cạnh đó, hài cốt các liệt sỹ đã an táng nhiều năm, chất lượng mẫu suy giảm; trong khi năng lực và công suất giám định ADN hiện nay chưa theo kịp yêu cầu.

Nhưng với tinh thần, trách nhiệm cao nhất, sau hơn 4 tháng triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm”, đã tìm kiếm, quy tập được gần 1.500 hài cốt liệt sỹ và 7 mộ tập thể.

Đặc biệt, khu mộ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh đã tìm thấy hơn 100 hài cốt liệt sỹ, 2 mộ tập thể và nhiều di vật. Lấy mẫu hơn 73.000 mộ liệt sỹ, trong đó hơn 50.000 mộ đủ điều kiện lấy mẫu; rà phá bom mìn được khoảng 8.500ha, riêng vùng lõi Vị Xuyên, Tuyên Quang được hơn 3.500ha, đạt trên 80% tiến độ.

Riêng thành phố Đồng Nai đã tìm kiếm, quy tập được hơn 100 hài cốt liệt sỹ, lấy mẫu được hơn 5.000 mộ liệt sỹ.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh việc triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại xã Minh Đức hôm nay là kết quả của quá trình phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7, thành phố Đồng Nai và các ban, bộ ngành Trung ương trong việc thu thập thông tin, nghiên cứu tư liệu lịch sử, kết hợp với nhân chứng và công nghệ hiện đại để khoanh vùng, thăm dò, tìm kiếm hài cốt liệt sỹ.

Đây là những kết quả của sự nỗ lực rất lớn, tạo nền tảng để Bộ Quốc phòng cùng các bộ, ngành, địa phương quyết tâm hoàn thành các mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm đề ra.

Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 và thành phố Đồng Nai, các cơ quan chuyên môn, các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, các nhân chứng lịch sử, các tổ chức, cá nhân đã cung cấp thông tin và hỗ trợ đắc lực cho công tác tìm kiếm thời gian qua trên địa bàn cả nước nói chung và tại thành phố Đồng Nai nói riêng.

Để hoàn thành tốt các mục tiêu được xác định trong Chiến dịch 500 ngày đêm, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh-liệt sỹ, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Quân khu 7, thành phố Đồng Nai huy động tối đa các nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để tăng hiệu quả tìm kiếm, quy tập.

Đồng thời, tổ chức trang trọng lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ; kịp thời bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ cho đơn vị giám định để giám định ADN, xác định danh tính liệt sỹ trong thời gian sớm nhất.

Cùng đó, Quân khu 7 khẩn trương tổng hợp, phân tích, đánh giá chặt chẽ, khoa học, hệ thống các hồ sơ, dữ liệu liên quan đến các trận đánh, các chiến dịch trên địa bàn; đồng thời, tăng cường đối chứng tư liệu, ứng dụng công nghệ hiện đại đẩy nhanh tiến độ xác minh thông tin, khoanh vùng các khu vực khả năng có mộ liệt sỹ, để tổ chức khai quật, tìm kiếm hoàn thành mục tiêu đề ra.

Các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt các anh hùng liệt sỹ phải triển khai thận trọng, bài bản, khoa học, chặt chẽ, kỹ lưỡng hơn; mỗi đồng chí phải luôn nêu cao tấm lòng thành kính, tri ân, thực hiện nhiệm vụ với trách nhiệm cao nhất, tâm huyết nhất để bảo vệ, lấy được mẫu xét nghiệm xác định được danh tính của các liệt sỹ.

Thay mặt Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang kêu gọi cán bộ, chiến sỹ toàn quân và nhân dân cả nước, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục đồng hành, cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ để mở ra cơ hội tốt nhất trong tìm kiếm, quy tập những người con ưu tú đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân sớm trở về quê mẹ.

Theo Ban chỉ đạo thành phố Đồng Nai về tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai là địa bàn có vị trí chiến lược, là vùng chuyển tiếp giữa cao nguyên trung phần và đồng bằng; có vùng đệm giáp ranh biên giới Campuchia.

Trong lịch sử, đây là cửa ngõ quan trọng để lực lượng cách mạng tiếp cận, triển khai các chiến dịch và tiếp tế; đồng thời đây cũng là tuyến phòng thủ then chốt mà địch tập trung hỏa lực để ngăn chặn.

Trong giai đoạn 1967 đến 1975, nơi đây diễn ra nhiều trận đánh ác liệt của du kích địa phương và các đơn vị chủ lực như: Sư đoàn 7, Sư đoàn 9, Trung đoàn 201/Sư đoàn 302 với Quân đội Mỹ và Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chính vì vậy, có nhiều cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trên mảnh đất này.

Khu vực phát hiện hài cốt liệt sỹ nằm trên sườn Tây Bắc điểm cao 74, ấp Đồng Dầu, xã Minh Đức. Phía Bắc giáp ấp Minh Tâm, phía Tây giáp ấp Bình Minh, phía Đông giáp phường Bình Long, phía Nam giáp phường Tân Khai.

Trong lịch sử, khu vực này là nơi diễn ra nhiều trận đánh phục kích xe cơ giới, xe tăng, xe thiết giáp địch và là trung tâm của trận càn “Tìm kiếm và Phong tỏa Minh Đức” của Liên quân Mỹ-Quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào tháng 11/1969.

Trước khi triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, tổng số hài cốt liệt sỹ tại khu vực xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai được tìm kiếm, quy tập là 55 bộ.

Từ khi triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, từ ngày 14/7/2026, Ban Chỉ đạo Quân khu 7-Ban Chỉ đạo thành phố Đồng Nai chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai đã vào cuộc quyết liệt, khẩn trương tiến hành khảo sát, huy động lực lượng, phương tiện, vật chất và trang thiết bị tổ chức mở rộng phạm vi đào thăm dò tại khu vực xã Minh Đức.

Đến ngày 20/7/2026 đã phát hiện 21 bộ hài cốt cùng nhiều di vật của liệt sỹ./.

Tìm thêm 1 bộ hài cốt liệt sỹ và 3 bộ hài cốt tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng Tính đến nay, tổng số hài cốt liệt sỹ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng là 101 hài cốt liệt sỹ, 5 bộ hài cốt liệt sỹ tập thể và một số bộ di vật của liệt sỹ.

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