Hà Nội: Mưa lớn kéo dài, dềnh nước tại một số tuyến phố

Ngày 25/7, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội cho biết do ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió từ thời điểm 4h30 ngày 25/7 trên địa bàn thành phố có mưa dông, mưa trên diện rộng.

Lượng mưa đo được tại các khu vực đến thời điểm 6h30 như sau: Phường Hoàn Kiếm 85mm; Phường Hà Đông 34,6mm; Phường Ba Đình 79,9mm; Phường Hai Bà Trưng 115,4mm; Phường Tây Hồ 97mm; Phường Phú Thượng 98,5mm; Phường Xuân Đỉnh 83mm.

Đáng chú ý, trong trận mưa xuất hiện các điểm dềnh nước như Nguyễn Gia Bồng, Ngã năm phố Bà Triệu-Nguyễn Du-Hồ Xuân Hương, Phố Phú Xá; Phố Vĩnh Hưng; Phố Đinh Tiên Hoàng (Đài phun nước); Võ Chí Công (UDIC); Đường Võ Chí Công (từ ngõ 679-685 Lạc Long Quân) ; Phùng Hưng, Phan Bội Châu-Lý Thường Kiệt, Thái Hà (ngõ 165); Nguyễn Đình Tứ… khiến giao thông khó khăn, các phương tiện di chuyển chậm.

Trước tình hình đó, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội đã bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm trọng yếu để xử lý khi xảy ra úng ngập; vận hành hợp lý các Trạm bơm đầu mối trên hệ thống: Trạm bơm Yên Sở (vận hành 9/20 bơm tại thời điểm 6h30), Trạm bơm Cổ Nhuế (vận hành 4/4 bơm), Trạm bơm Đồng Bông 1 (vận hành 3/3 bơm).

Riêng các Trạm bơm Cầu Ngà 1 (2 Máy), Cầu Ngà 3 (1 máy), Đồng Tép (2 máy) thuộc công trình khẩn cấp Công ty vận hành trong mưa đã phát huy hiệu quả. Các cửa phai vận hành đúng quy trình, bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực thấp trũng.

Đặc biệt, ngay từ 4h sáng ngày 25/7, Công ty đã triển khai công tác ứng trực, giải quyết thoát nước, tua vớt rác tại ghi, ga thu trên toàn địa bàn quản lý, mở cửa phai của các hồ điều hòa và vận hành các trạm bơm đầu mối để hạ mức nước trên hệ thống theo đúng quy định.

Cũng theo ghi nhận của phóng viên cho đến thời điểm này, các vị trí: Phùng Hưng, Phan Bội Châu-Lý Thường Kiệt, ngã năm Bà Triệu đã hết dềnh nước, giao thông đi lại bình thường.

Hiện trên địa bàn thành phố đã ngớt mưa, các lực lượng, phương tiện của Công ty vẫn tiếp tục ứng trực, vận hành các trạm bơm đầu mối theo quy trình để hạ mực nước hệ thống, vệ sinh đảm bảo khơi thông dòng chảy.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, ngày 25/7, thành phố Hà Nội có khả năng có mưa, Công ty tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, bố trí lực lượng bám sát hiện trường và sẽ cập nhật báo cáo khi có diễn biến mới./.

Thời tiết ngày 25/7: Mưa lớn tại Bắc Bộ, nhiều khu vực cảnh báo lốc sét Bão số 2 mạnh lên và ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam, trong khi Bắc Bộ có mưa lớn, nhiều khu vực trên cả nước được cảnh báo dông, lốc, sét, gió giật mạnh và nguy cơ ngập úng, sạt lở.

​