Lai Châu: Những người thầm lặng sau tuyến đầu giúp dân vùng lũ Mường Than

Giữa những ngày Mường Than (tỉnh Lai Châu) oằn mình khắc phục hậu quả lũ quét. Bên cạnh các lực lượng tuyến đầu là bộ đội, công an trực tiếp có mặt tại hiện trường khắc phục thiên tai, còn có những người thầm lặng, âm thầm cống hiến bằng tất cả trách nhiệm và tấm lòng của mình.

Thầm lặng những công việc không tên

Đó là cán bộ, công chức, viên chức của xã, đội ngũ cán bộ các bản, các thầy cô giáo, đoàn viên thanh niên, các tình nguyện viên cùng đông đảo nhân dân trong và ngoài xã.

Họ ở lại tuyến sau, sắp xếp mọi công tác hậu cần, lo tiếp nhận hàng cứu trợ, phục vụ từng bữa cơm cho hơn 1.200 người dân ở tạm tránh lũ… Trong hoạn nạn, ai cũng quyết tâm với trách nhiệm chăm lo cho đồng bào trong những lúc nguy nan.

Sau khi trận lũ quét kinh hoàng xảy ra vào ngày 17/7 tại Mường Than, hội trường tại trụ sở UBND xã Mường Than là nơi tiếp nhận hàng cứu trợ của các nhà hảo tâm, người dân trong và ngoài tỉnh đến để ủng hộ đồng bào bị thiên tai.

Lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, các thầy giáo, cô giáo... thầm lặng tuyến sau giúp người dân vùng lũ Mường Than. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Hội trường rộng lớn, chất đầy hàng hóa từ gạo, nước uống, chăn màn, bánh kẹo… từ các nơi gửi đến. Các chuyến xe từ thiện ra vào tấp nập. Đông đảo cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên của xã luôn tay bốc xếp, phân loại hàng hóa.

Cô giáo Hoàng Thủy Thức, giáo viên Trường Trung học cơ sở Mường Than luôn có mặt tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã để giúp những công việc phục vụ cho cứu trợ người dân bị lũ. Cô Thức cho biết từ khi có các đoàn từ thiện đến đây, các giáo viên trên địa bàn cũng như chị em phụ nữ trong xã đã tiếp nhận hàng cứu trợ, phân loại hàng hóa và vận chuyển nhu yếu phẩm đến các điểm, khu dân cư hay chỗ ở tạm của bà con đang tránh lũ khi cần thiết.

Bí thư Đoàn xã Mường Than Nông Thị Đường chia sẻ: "Khi các đoàn xe cứu trợ về xã, chúng tôi đã huy động các bạn đoàn viên, thanh niên cùng nhau san sẻ công việc. Các bạn sẽ tiếp nhận, kê khai, chuyển nhu yếu phẩm đến người dân. Những lúc như này, cần nhất sự chung tay của mọi người để nhanh chóng đưa những vật dụng cần thiết đến cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai."

Tài khoản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mường Than những ngày này nhận được nhiều ủng hộ từ người dân ở khắp nơi trong cả nước, để chung tay san sẻ với những khó khăn của bà con vùng lũ.

Công tác kiểm tra, đối chiếu, xác minh được làm hết sức chặt chẽ, minh bạch. Chị Kiều Thị Trang, công chức xã Mường Than, người thực hiện kiểm kê cho biết: "Mỗi ngày chúng tôi kiểm kê 4 lần, ghi số lượng các đơn vị, nhà hảo tâm, người dân và số tiền đầy đủ để đối chiếu cho trùng khớp, chính xác, tránh sau này phát sinh những ý kiến hay thắc mắc và để minh bạch cho người dân."

Không chỉ có những cán bộ, công chức, giáo viên xã Mường Than, nhiều người dân ở các xã phụ cận cũng chung tay góp sức hỗ trợ bà con vùng lũ.

Ông Nguyễn Tiến Lân, Trưởng bản Mường Khoa (xã Mường Khoa) chia sẻ: "Ngay khi người dân được sơ tán đến các điểm trường, chúng tôi đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và nhân dân bản Phúc Khoa tổ chức hỗ trợ bữa ăn cho các hộ dân. Những ngày qua, chúng tôi đã quyên góp gạo, nhu yếu phẩm để nấu và trao các suất cơm đến bà con đang sơ tán tại các trường học."

Người dân các xã chung quanh như Tân Uyên, Than Uyên, Pắc Ta cũng như các hội nhóm đều chung tay nấu ăn, đưa các suất ăn đến tận tay những người dân đang sơ tán và lực lượng cứu hộ trên hiện trường đang khắc phục hậu quả mưa lũ.

Nơi tình người tỏa sáng trong gian khó

Những ngày qua, lực lượng thầm lặng sau tuyến đầu đã làm hết công suất, miệt mài nấu những bữa cơm nóng, chuẩn bị nhu yếu phẩm, tiếp nhận, phân loại và vận chuyển hàng cứu trợ, dọn dẹp trường học, nhà văn hóa, vệ sinh môi trường và hỗ trợ phân phát các nguồn hỗ trợ đến đúng đối tượng.

Đặc biệt, đội ngũ cán bộ xã và cán bộ các bản ngày đêm bám sát cơ sở, khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại, kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở, chủ động tuyên truyền, vận động và tổ chức di chuyển người dân đến nơi an toàn, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Kiểm đếm nhu yếu phẩm, tiền mà các nơi ủng hộ cho bà con vùng lũ Mường Than. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Than Hoàng Phi Hùng chia sẻ đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, giáo viên những ngày qua đã hết mình vì công việc. Tình cảm lá lành đùm lá rách, tương thân tương ái, đoàn kết với tinh thần trách nhiệm cao để giúp người dân vùng lũ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Mọi tấm lòng đều hướng về vùng lũ Mường Than. Chị Hà Thị Phớ ở xã Tân Uyên (tỉnh Lai Châu) mỗi ngày cùng 3 xe tải của gia đình chở nhu yếu phẩm đến cho bà con vùng lũ. Chị Phớ chia sẻ: "Tôi và các chị em trong xã vận động được người dân ủng hộ, quyên góp hàng hóa, thực phẩm cho bà con vùng lũ Mường Than. Tùy theo tình hình nhu cầu, chúng tôi sẽ chở thực phẩm vào để cho lực lượng hậu cần chế biến, nấu ăn đủ theo số lượng. Đây là lúc cùng chung tay để san sẻ với đồng bào, giúp họ vượt qua khó khăn sau lũ."

Qua thống kê sơ bộ, đến thời điểm này, các nhà hảo tâm, người dân đã ủng hộ xã Mường Than được 25 tấn gạo, 1.700 thùng mỳ tôm và các nhu yếu phẩm khác. Tài khoản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mường Than đến hết ngày 24/7 đã nhận được gần 5 tỷ đồng tiền ủng hộ. Ngoài ra, có nhiều đoàn thiện nguyện ủng hộ trực tiếp cho người dân.

Mỗi việc làm, dù thầm lặng hay nhỏ bé, đều góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia, tiếp thêm động lực để người dân vùng lũ vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.

Chính những nghĩa cử bình dị này đã làm nên sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, cùng giúp vùng lũ Mường Than sớm vượt qua khó khăn./.

Lai Châu: Tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong trận lũ quét ở Mường Than Trận lũ quét xảy ra tại địa bàn Mường Than vào ngày 17/7 đã làm 9 người chết, trong đó 8 người có hộ khẩu thường trú tại xã Mường Than, 1 người có hộ khẩu thường trú tại xã Pắc Ta; 9 người bị thương.

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