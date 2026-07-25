Đề xuất cơ chế điều tiết vĩ mô khắc phục thiếu hụt cục bộ về nguồn vật liệu

Bộ Xây dựng sẽ đề xuất cơ chế điều tiết vĩ mô và chính sách liên kết liên vùng, liên tỉnh nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt cục bộ về vật liệu như thời gian qua.

Đây là nội dung chính của Bộ Xây dựng trả lời cử tri thành phố Hải Phòng về việc kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách theo hướng cho phép các địa phương có tiềm năng về tài nguyên đất đồi, đất núi được mở rộng quy mô khai thác theo quy hoạch, bảo đảm khai thác hợp lý, hiệu quả; đồng thời, thiết lập cơ chế điều tiết, phân bổ nguồn cung vật liệu san lấp theo vùng, tăng cường liên kết liên tỉnh nhằm cân đối cung-cầu, khắc phục tình trạng cục bộ thiếu hụt.

Theo đó, thời gian qua, Bộ Xây dựng đã tham gia phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng và trình Quốc hội ban hành Luật Địa chất và khoáng sản; Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và khoáng sản, trong đó đã có các quy định chi tiết để các địa phương có tiềm năng về tài nguyên đất đồi, đất núi được mở rộng quy mô, nâng công suất khai thác theo quy hoạch, bảo đảm khai thác hợp lý, hiệu quả tài nguyên khoáng sản.

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản gửi các địa phương, trong đó nêu rõ Luật Địa chất và khoáng sản số 147/2025/QH15 đã phân cấp và giao trách nhiệm cho ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện đánh giá tiềm năng khoáng sản đối với khoáng sản nhóm III, nhóm IV.

Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương tổng hợp các mỏ đang còn hiệu lực, thăm dò các mỏ có tiềm năng làm cơ sở cấp phép khai thác, xác định nhu cầu vật liệu của các dự án, ưu tiên nguồn vật liệu cho các dự án trọng điểm quốc gia và điều phối, hỗ trợ nguồn cung cho các tỉnh, thành phố không có hoặc tiềm năng khoáng sản ít, không đáp ứng đủ nhu cầu.

Hiện, Bộ Xây dựng đang phối hợp với các Bộ ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các địa phương xây dựng cơ chế đặc thù bảo đảm vật liệu san lấp cho các công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới; trong đó sẽ đề xuất cơ chế điều tiết vĩ mô và chính sách liên kết liên vùng, liên tỉnh nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt cục bộ về vật liệu như thời gian qua.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng đã chủ trì, tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định số 209/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý vật liệu xây dựng, quy định việc giao thẩm quyền cho các địa phương xây dựng kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn, trong đó có nội dung dự báo cung-cầu về vật liệu xây dựng, khả năng đáp ứng về vật liệu xây dựng thông thường cho các dự án, công trình trọng điểm nhằm đẩy mạnh các giải pháp bình ổn thị trường vật liệu xây dựng của địa phương và cả nước./.

Xử lý kịp thời tình trạng “găm hàng,” “thao túng” giá vật liệu xây dựng Theo lãnh đạo Bộ Xây dựng, giá công bố của một số loại vật liệu xây dựng (như cát, đá xây dựng,...) chưa phản ánh đúng diễn biến trên thị trường trong thời gian qua.