Quảng Ngãi: Một tàu cá chìm trên biển, 3 ngư dân mất tích

Ngày 25/7, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết một tàu cá của ngư dân trong tỉnh bị phá nước chìm khi thuyền đang di chuyển về đảo Trường Sa lớn, 33 thuyền viên trên tàu đã được cứu vớt, hiện 3 thuyền viên còn mất tích.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 22 giờ 10 ngày 24/7, Trạm Kiểm soát Biên phòng Bình Thạnh nhận tin báo từ bà Bùi Thị Sương, trú thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn về việc tàu cá QNg-95267-TS bị tai nạn trên biển.

Tàu cá QNg-95267-TS dài 20,6m, công suất 525CV, hành nghề câu, xuất bến ngày 4/6, trên tàu có 36 ngư dân, do ông Trần Văn Dân (58 tuổi) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng; khai thác hải sản ở vùng biển Trường Sa.

Khoảng 8 giờ ngày 24/7, khi đang hành nghề tại vị trí 08°24'51" vĩ độ Bắc, 112°02'05" kinh độ Đông, tàu cá QNg-95267-TS bị mất tín hiệu kết nối thiết bị giám sát hành trình.

Theo thông tin gia đình cung cấp, trong quá trình di chuyển về đảo Trường Sa lớn tránh thời tiết xấu, tàu gặp dông lốc mạnh, bị phá nước và chìm.

Sau khi xảy ra sự cố, tàu cá QNg-95555-TS do ông Nguyễn Hữu Lộc (53 tuổi), trú thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn làm thuyền trưởng đã tiếp cận hiện trường, cứu vớt được 33 ngư dân.

Hiện còn 3 ngư dân mất tích, danh tính chưa được xác định.Hiện tàu QNg-95555-TS đang đưa các ngư dân được cứu về đảo Trường Sa lớn để tránh gió, bảo đảm an toàn, đồng thời tiếp tục phối hợp tìm kiếm các ngư dân mất tích.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Bình Thạnh phối hợp với gia đình chủ tàu và chính quyền địa phương theo dõi, nắm tình hình; thông báo cho các tàu cá đang hoạt động gần khu vực xảy ra tai nạn tham gia hỗ trợ tìm kiếm.

Đồng thời, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thông báo đến Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 và đảo Trường Sa Lớn để phối hợp hỗ trợ tìm kiếm 3 ngư dân mất tích, tiếp nhận và chăm sóc 33 ngư dân đã được cứu vớt./.

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