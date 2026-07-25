Phát hiện phần mộ và vị trí nghi mộ tập thể liệt sỹ hy sinh ở biên giới Việt-Lào

Ngày 25/7, thông tin từ Đồn Biên phòng Hướng Phùng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết,thông qua công tác nắm tình hình và trao đổi thông tin đối ngoại, đơn vị đã tiếp nhận, xác minh nguồn tin quan trọng về phần mộ liệt sỹ và một vị trí nghi là mộ tập thể của bộ đội Việt Nam hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên địa bàn nước bạn Lào.

Hoạt động tiếp nhận thông tin nằm trong Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ," hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2027) và 64 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962-5/9/2026).

Nhằm góp phần thực hiện tốt “Chiến dịch 500 ngày đêm,” thời gian qua, Đồn Biên phòng Hướng Phùng đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới hai nước tích cực cung cấp thông tin về vị trí, phần mộ liệt sỹ hy sinh trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.

Ngày 21/7/2026, tại khu vực cột mốc 597, trong quá trình phối hợp trao đổi tình hình với chính quyền Cụm bản Mày, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet (Lào), Đồn Biên phòng Hướng Phùng đã tiếp nhận thông tin do ông Hồ Văn Vang (sinh năm 1943) và con trai là ông Hồ Văn Sinh (cùng trú tại Cụm bản Mày) cung cấp.

Qua thông tin trao đổi, trên diện tích đất rẫy trồng lúa nương của gia đình ông Vang hiện còn một phần mộ liệt sỹ thuộc lực lượng bộ đội chủ lực Việt Nam hy sinh trong giai đoạn 1971-1972.

Bên cạnh đó, tại khu vực sườn đồi lân cận còn có một vị trí nghi là mộ tập thể (nguyên là hầm trú ẩn chữ A) của lực lượng bộ đội Trường Sơn (Đoàn 559) bị máy bay Mỹ oanh tạc trúng từ những năm kháng chiến.

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin, Đồn Biên phòng Hướng Phùng đã trực tiếp hướng dẫn ông Hồ Văn Sinh ghi hình, chụp ảnh hiện trường, xác định tọa độ chi tiết các vị trí nói trên, đồng thời đề nghị gia đình cung cấp thêm các chứng cứ lịch sử liên quan để làm cơ sở báo cáo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị triển khai các bước nghiệp vụ tiếp theo.

Theo lời kể của ông Hồ Văn Vang, tại khu vực đất sản xuất của gia đình trước đây từng có 8 ngôi mộ liệt sỹ. Khoảng năm 2009, ông Vang đã trực tiếp dẫn đường cho Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ đến khảo sát và cất bốc được 7 hài cốt liệt sỹ có đầy đủ danh tính.

Tuy nhiên, thời điểm đó do gia đình đang canh tác lúa nương và vướng một số yếu tố phong tục, tập quán địa phương nên phần mộ thứ 8 chưa được thông báo. Hiện phần mộ này vẫn còn nguyên vẹn tại hiện trường, ước tính nằm ở độ sâu khoảng 1m dưới mặt đất.

Về vị trí nghi là mộ tập thể, ông Vang cho biết nằm cách khu vực 8 ngôi mộ ban đầu khoảng 80m trên sườn đồi từng có một hầm trú ẩn chữ A.

Đây là nơi trú quân của khoảng từ 3 đến 5 cán bộ, chiến sỹ bộ đội Trường Sơn (Đoàn 559) trong giai đoạn 1971-1972. Trong thời gian đóng quân tại đây, các cán bộ, chiến sỹ thường xuyên hỗ trợ gia đình ông làm nương rẫy.

Sau một đợt máy bay Mỹ oanh tạc khiến căn hầm bị sập hoàn toàn, ông Vang đến kiểm tra thì phát hiện cửa hầm bị lấp, thu gom được 1 khẩu súng CKC, 1 biđông đựng nước và 1 nắp vung xoong nhôm nhưng không phát hiện người còn sống.

Hiện tại, gia đình ông Vang vẫn trân trọng lưu giữ các di vật gồm: 1 biđông đựng nước, 1 nắp vung xoong nhôm có khắc nhiều họa tiết cùng tấm bia ghi danh 7 liệt sỹ đã được cất bốc năm 2009.

Riêng khẩu súng CKC đã được ông tự nguyện giao nộp cho chính quyền địa phương vào năm 2008.

Bản thân ông Hồ Văn Vang đã được Chính phủ Việt Nam giải quyết chế độ, chính sách đối với người có công tham gia kháng chiến theo Nghị định số 102/2018/NĐ-CP.

Với tình cảm gắn bó sâu sắc và mong muốn các anh hùng liệt sỹ sớm được tìm kiếm, xác định danh tính để trở về với quê hương, gia đình ông đã chủ động phối hợp cung cấp toàn bộ thông tin, di vật cho lực lượng Biên phòng Việt Nam.

Đại diện Đồn Biên phòng Hướng Phùng cho biết đơn vị đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thu thập thêm các nguồn tin liên quan, đồng thời báo cáo, đề xuất Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với các đơn vị, cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương nước bạn Lào tổ chức khảo sát thực địa, lập phương án khai quật, tìm kiếm và quy tập các hài cốt liệt sỹ theo đúng quy định./.

Tìm thêm 1 bộ hài cốt liệt sỹ và 3 bộ hài cốt tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng Tính đến nay, tổng số hài cốt liệt sỹ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng là 101 hài cốt liệt sỹ, 5 bộ hài cốt liệt sỹ tập thể và một số bộ di vật của liệt sỹ.

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