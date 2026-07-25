Một số dự án chống úng ngập tại Hà Nội bước đầu phát huy hiệu quả

​Ngày 25/7, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội cho biết công tác ứng trực, vận hành hệ thống thoát nước sau trận mưa rạng sáng 25/7 cho thấy lượng mưa lớn trong thời gian ngắn (khoảng 40 phút) có gây ngập mặt đường một số điểm khu vực nội đô.

Tuy nhiên, sau khi vận hành hệ thống thoát nước, đặc biệt tại các khu vực vừa được đầu tư dự án khẩn cấp, dự án chống úng ngập cục bộ bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần tăng khả năng thu gom, tiêu thoát nước và cải thiện tình hình úng ngập.

Tại nhiều khu vực, nước đã rút hết sau khoảng 15-20 phút, phạm vi và thời gian úng ngập đã được hạn chế so với trước đây.

Cụ thể, tại khu vực đại lộ Thăng Long, các trạm bơm Cầu Ngà 1 và 3; Đồng Tép, Bắc An Khánh được đầu tư từ dự án khẩn cấp tại Quyết định số 5521/QĐ-UBND ngày 10/11/2025 đã phát huy hiệu quả khi chủ động bơm sớm hạ mực nước đệm nên không phát sinh điểm ngập, các khu vực xa liên quan rút nước nhanh sau 10-15 phút khi vận hành bơm.

Tại khu vực phố Đông Thắng-Kẻ Vẽ, Resco, Ngoại giao đoàn, Tây Hồ Tây, hệ thống thoát nước được cải tạo, đầu tư đã cải thiện rõ rệt khả năng tiêu thoát nước của khu vực, nước đã rút nhanh, không còn xuất hiện các điểm ngập cố hữu như Ecohome 3, Nguyễn Đình Tứ, Kẻ Vẽ…

Hạng mục thi công chống ngập đoạn trên đường An Dương Vương (phường Phú Thượng). (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Bên cạnh đó, khu vực nội đô khi thực hiện hạ mức nước 19 hồ điều hòa sớm bằng các trạm bơm đầu tư từ dự án khẩn cấp tại Quyết định số 6047/QĐ-UBND ngày 5/12/2025 và hệ thống thoát nước được cải tạo từ dự án đầu tư chống úng ngập cục bộ tại Quyết định số 3834/QĐ-UBND ngày 17/7/2025 đã phát huy hiệu quả điều tiết mực nước hệ thống, góp phần tiêu thoát nước nhanh cho khu vực và giải quyết nhanh các điểm đọng nước cục bộ mặt đường.

Ngoài ra, 2 bể ngầm chợ Hàng Da và Bắc Đuống được đầu tư đã góp phần giải quyết thoát nước mặt đường nhanh khoảng 15-20 phút sau mưa.

Riêng đối với khu vực đường Võ Chí Công đoạn trước tòa nhà UDIC xảy ra úng ngập sâu khoảng 30cm do khu có địa hình dạng yên ngựa, cục bộ võng thấp trong khi lượng mưa tại khu vực Phú Thượng đạt gần 100mm và tập trung trong thời gian ngắn, vượt khả năng thu gom tức thời của hệ thống.

Hướng tiêu thoát nước chính của khu vực là về hồ điều hòa trong khu đô thị Ciputra và trạm bơm Phú Thượng. Hệ thống này đang được chủ đầu tư khu đô thị - Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển Khu đô thị Nam Thăng Long - thi công hoàn chỉnh. Cùng với đó, việc bố trí lực lượng ứng trực, vận hành Trạm bơm Phú Thượng của chủ đầu tư khu đô thị chưa kịp thời dẫn đến mực nước trong hồ hạ chậm, ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước của khu vực đường Võ Chí Công.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội đã vận hành 2 máy bơm tại Nguyễn Hoàng Tôn để hạ mực nước, tăng khả năng thu nước từ đường Võ Chí Công; song song với đó vận hành 2 máy bơm CP10 chuyển nước về khu vực ngõ 612 Lạc Long Quân, cũng như sử dụng bao tải cát, bạt đắp chặn, hạn chế nước tràn vào ngõ 685 Lạc Long Quân. Đến gần 7h, khi trạm bơm Phú Thượng được vận hành, nước đã rút hết sau khoảng 40 phút, giao thông đi lại bình thường.

Hiện Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội tiếp tục yêu cầu các đơn vị quản lý, vận hành rà soát công tác ứng trực và quy trình vận hành trạm bơm, cửa phai, cửa xả hồ điều hòa; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm các công trình được vận hành kịp thời, phù hợp với diễn biến mưa và mực nước trên hệ thống.

Ngay trong sáng 25/7, Trung tâm đã làm việc với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển Khu đô thị Nam Thăng Long rà soát, thống nhất phương án ứng trực, vận hành Trạm bơm Phú Thượng và hồ điều hòa trong khu đô thị Ciputra kịp thời, liên tục, đồng bộ với hệ thống thoát nước của thành phố.

Trước đó, do ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió, từ khoảng 5h, trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra mưa dông trên diện rộng.

Đến 6h30 cùng ngày, lượng mưa đo được tại các khu vực dao động từ 34,6mm đến 127,4mm.

Ngay khi có mưa, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội đã yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội và các đơn vị duy trì thoát nước triển khai lực lượng, phương tiện ứng trực tại các vị trí trọng yếu; tua vớt rác, vệ sinh ga thu, khơi thông dòng chảy, vận hành cửa phai, trạm bơm đầu mối và các trạm bơm cục bộ để hạ mực nước trên hệ thống, phục vụ tiêu thoát nước.

Trong thời gian mưa, trên địa bàn thành phố xuất hiện một số điểm ngập cục bộ mặt đường với chiều sâu khoảng 10-15 cm tại các khu vực: Nguyễn Gia Bồng; ngã năm Bà Triệu-Nguyễn Du-Hồ Xuân Hương; phố Phú Xá; phố Vĩnh Hưng; phố Đinh Tiên Hoàng, khu vực Đài phun nước; đường Võ Chí Công, đoạn từ ngõ 679 đến ngõ 685 Lạc Long Quân; Phùng Hưng; Phan Bội Châu-Lý Thường Kiệt; khu vực ngõ 165 Thái Hà; Nguyễn Đình Tứ; Lệ Mật và một số vị trí khác.

Sau khi mưa kết thúc khoảng 15-30 phút, từ khoảng 6h30 đến 7h, các điểm ngập cục bộ mặt đường cơ bản đã rút hết.

Đối với khu vực đường Võ Chí Công, đoạn trước tòa nhà UDIC xảy ra úng ngập cục bộ với chiều sâu khoảng 30cm làm các phương tiện lưu thông chậm, đến 7 giờ 45 phút nước mới hoàn toàn rút hết, giao thông đi lại bình thường.

Đến 8h, trên địa bàn thành phố không còn mưa, không còn các điểm ngập.

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội tiếp tục yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội và các đơn vị duy trì thoát nước bố trí lực lượng bám sát hiện trường vệ sinh và khơi thông dòng chảy; duy trì vận hành các trạm bơm đầu mối, trạm bơm hồ hạ mực nước trên hệ thống để chủ động ứng phó với các đợt mưa tiếp theo./.

Lặng thầm công việc nạo vét cống ngầm chống ngập úng đô thị Công việc thầm lặng, nhọc nhằn nhưng đều đặn này là mắt xích cốt lõi giúp khơi thông dòng chảy dòng chảy ngầm, bảo đảm năng lực tiêu thoát nước và giảm thiểu các điểm đen ngập úng cho Thủ đô.