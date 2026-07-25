Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho chiến sỹ cứu 2 người bị điện giật

Ngày 25/7, thông tin từ Bộ Quốc phòng, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 1197/QĐ-CTN ngày 25/7/2026, truy tặng Huân chương Dũng cảm cho đồng chí Thượng sỹ Kpă Thiêp, nguyên chiến sỹ, Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 vì đã có hành động dũng cảm, không quản hiểm nguy, cứu người bị nạn, góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới.

Sinh ngày 7/3/2006 tại xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), từ khi còn là học sinh, Kpă Thiêp đã có ước mơ trở thành người chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Tháng 2/2025, đồng chí Kpă Thiêp hăng hái lên đường nhập ngũ, vinh dự, tự hào thực hiện trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Sau khi kết thúc huấn luyện chiến sĩ mới tại Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 28, đồng chí được biên chế về công tác tại Tiểu đội 3, Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28, Sư đoàn 10.

Dù thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị có nhiều khó khăn, vất vả nhưng Thượng sỹ Kpă Thiêp luôn thể hiện tinh thần vượt khó, nhiệt tình, trách nhiệm, cầu thị, ham học hỏi, đoàn kết, gắn bó, thương yêu đồng chí, đồng đội, vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; đồng chí luôn được chỉ huy đơn vị và đồng chí, đồng đội tin tưởng, quý mến.

Ngày 19/7/2026, đồng chí Thượng sỹ Kpă Thiêp được Trung đoàn giải quyết nghỉ phép tiêu chuẩn năm 2026. Vào lúc 12 giờ ngày 20/7/2026, tại địa bàn làng Tai Pêr, xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai, đồng chí Kpă Thiêp phát hiện có 2 người gặp nguy hiểm do sự cố điện.

Với tinh thần dũng cảm, không quản hiểm nguy, đồng chí đã nhanh chóng lao vào cứu được 2 người dân (Rmah Việt sinh năm 1999, Rah Lan HNom sinh năm 1996), hiện nay 2 người dân sức khỏe đã phục hồi.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hành động cứu người, đồng chí Kpă Thiêp không may bị điện giật, ngất xỉu. Mặc dù được người dân và lực lượng chức năng khẩn trương đưa đi cấp cứu nhưng đồng chí Kpă Thiêp đã tử vong vào hồi 13 giờ cùng ngày.

Hành động dũng cảm của đồng chí Thượng sỹ Kpă Thiêp là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là tinh thần dũng cảm, sẵn sàng quên thân mình để bảo vệ tính mạng của nhân dân; góp phần tô thắm truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và tỏa sáng hình ảnh, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Đồng chí Thượng sĩ Kpă Thiêp không còn nữa là một mất mát to lớn đối với gia đình, đơn vị nhưng để lại một tấm gương sáng về lòng dũng cảm, tinh thần trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp cho thế hệ trẻ trong Quân đội hôm nay và mai sau học tập, noi theo./.

Trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho học sinh cứu người đuối nước Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ủy quyền cho Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho em Chu Văn Tuấn Vũ, học sinh lớp 9, đã dũng cảm cứu hai em nhỏ bị đuối nước ở biển.