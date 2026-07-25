Đắk Lắk: Thu thập nhiều nguồn tin giá trị phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sỹ

Trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tại Đắk Lắk, đã có nhiều bộ hài cốt liệt sỹ được tìm thấy từ những nguồn tin cung cấp giá trị của người dân, nhân chứng, thân nhân các liệt sỹ và những người tham gia chiến đấu qua các thời kỳ.

Từ nguồn tin cung cấp của ông Sô Hỗn (sinh năm 1930, cựu giao liên người Chăm H’roi; trú tại xã Tây Sơn, tỉnh Đắk Lắk) từng hoạt động cách mạng tại Bệnh xá Trúc Bạch (xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên cũ; nay là xã Tây Sơn, tỉnh Đắk Lắk) trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, đầu tháng 7/2026, Đội K51 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk) đã huy động lực lượng lên đường tìm kiếm hài cốt liệt sỹ được chôn cất xung quanh khu vực núi Hòn Ông (xã Tây Sơn).

Dù địa hình đồi núi đã có nhiều đổi thay, Đội K51 vẫn nỗ lực phối hợp với chính quyền địa phương và ông Sô Hỗn nhiều lần khảo sát thực địa để xác định vị trí chôn cất các liệt sỹ.

Đến ngày 7/7, Đội K51 đã khai quật được hai bộ hài cốt liệt sỹ chưa rõ danh tính. Các bộ hài cốt được bọc trong túi tử sỹ, còn lại một số phần xương, răng cùng nhiều di vật.

Các bộ hài cốt đã được lấy mẫu sinh phẩm theo quy định để phục vụ công tác giám định ADN.

Đến ngày 24/7, tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Sơn Hòa, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk phối hợp xã Sơn Hòa và xã Tây Sơn tổ chức Lễ truy điệu và an táng hai bộ hài cốt liệt sỹ vừa được tìm thấy.

Ông Lê Bá Tuân (Đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk) cho biết thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, Đội nỗ lực tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Dù gặp nhiều khó khăn do địa hình thay đổi, các nguồn tin cũng dần cạn, nhân chứng đã già yếu hoặc đã mất nhưng trong quá trình tìm kiếm, Đội được sự giúp đỡ tận tình của chính quyền địa phương và người dân. Đến nay, Đội đã quy tập được 7 bộ hài cốt liệt sỹ trên địa bàn.

Hiện, Đội đang nắm rất nhiều thông tin về liệt sỹ và sẽ tiếp tục công tác tìm kiếm trong thời gian tới.

Theo ông Nguyễn Mạnh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tây Sơn, thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, Đảng ủy, chính quyền xã tập trung chỉ đạo quyết liệt để các lực lượng tại địa phương hỗ trợ Đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để thu thập nguồn tin, xác định, tìm kiếm hài cốt liệt sỹ trên địa bàn.

Hiện nay, người dân cung cấp rất nhiều thông tin về vị trí chôn cất các liệt sỹ. Xã sẽ tiếp tục phối hợp với Đội K51 để tìm kiếm, xác minh và quy tập về các nghĩa trang liệt sỹ.

Thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, thực hiện kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ từ tháng 6/2026 đến nay, Đội K51 đã tìm kiếm và quy tập được 19 bộ hài cốt liệt sỹ; trong đó, có 12 bộ hài cốt liệt sỹ được quy tập tại Campuchia và 7 bộ hài cốt được quy tập trên địa bàn. Một bộ hài cốt liệt sỹ trong số này đã xác định được danh tính.

Hầu hết các bộ hài cốt liệt sỹ được tìm thấy nhờ vào thông tin giá trị từ người dân, nhân chứng, thân nhân các liệt sỹ và những người tham gia chiến đấu qua các thời kỳ.

Các quy trình sau khi khai quật hài cốt liệt sỹ được thực hiện cẩn thận, tỉ mỉ, khoa học, đảm bảo an toàn. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Theo Đại tá Ksơr Lành, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, hiện nay, đơn vị đã có hơn 6.000 thông tin về liệt sỹ hy sinh trên địa bàn do các thân nhân của liệt sỹ cung cấp và rất nhiều thông tin do những người đã từng tham gia chiến đấu qua các thời kỳ cung cấp.

Để nhận được nhiều thông tin giá trị phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã soạn thảo thư ngỏ để gửi đến các tổ chức, cá nhân và thực hiện phiếu khảo sát thông tin liệt sỹ bằng mã QR. Qua đây, thông tin về liệt sỹ được các lực lượng tiếp cận thuận lợi, chính xác.

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, tỉnh Đắk Lắk xây dựng kế hoạch và phấn đấu thực hiện trước mốc thời gian Trung ương giao.

Dự kiến đến ngày 31/10/2026, tỉnh hoàn thành việc lấy mẫu ADN để xác định danh tính liệt sỹ. Đội K51 vẫn đang tiếp tục phối hợp với các địa phương và cơ quan liên quan nỗ lực tìm kiếm hài cốt liệt sỹ theo các nguồn tin nhận được; phấn đấu đến ngày 27/7/2027 sẽ hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch của Trung ương giao.

Theo ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, việc tìm kiếm hài cốt liệt sỹ càng về sau càng gặp nhiều khó khăn do nguồn thông tin ngày càng mai một, thời gian lùi xa.

Do vậy, tỉnh huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để thu thập nhiều nguồn thông tin giá trị về liệt sỹ. Từ đó, các đơn vị và địa phương bám sát địa bàn, phấn đấu bằng mọi cách cùng việc sử dụng nhiều thiết bị hiện đại để xác minh, tìm kiếm hài cốt liệt sỹ.

Đây không chỉ là hoạt động tri ân những người đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc mà còn khẳng định trách nhiệm, tình cảm và sự biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân đối với các Anh hùng liệt sỹ./.

Đẩy mạnh hoạt động xác định danh tính liệt sỹ: Viết tiếp hành trình tri ân Các địa phương đang đẩy mạnh các hoạt động xác định danh tính liệt sỹ, góp phần đưa các anh trở về với quê hương, gia đình, lan tỏa sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn," "Đền ơn đáp nghĩa."