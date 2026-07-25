TP Hồ Chí Minh tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"

Sáng 25/7, Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, đồng bào yêu nước hy sinh, do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố tổ chức nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, đã diễn ra trong không khí thiêng liêng, xúc động tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (xã Bình Lợi).

Đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng - Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, quang lâm chứng minh lễ tưởng niệm, cầu siêu các Anh hùng liệt sỹ.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hương và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc tiền bối cách mạng, các Anh hùng liệt sỹ, đồng bào, đồng chí đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại lễ tưởng niệm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7) là dịp để tưởng nhớ, tri ân những người đã hiến dâng tuổi xuân và máu xương cho độc lập, tự do của dân tộc.

Trên mảnh đất Sài Gòn-Gia Định - thành phố anh hùng, biết bao cán bộ, chiến sỹ và đồng bào đã chiến đấu, hy sinh vì hòa bình, thống nhất đất nước. Trong số đó, sự hy sinh của 32 dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là một biểu tượng sáng ngời của tinh thần "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" góp phần làm nên truyền thống anh hùng của dân tộc.

Theo Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc, chính sách đối với người có công là "chính sách cao nhất trong các chính sách của Đảng và Nhà nước." Vì vậy, việc thực hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn," "Đền ơn đáp nghĩa" phải trở thành trách nhiệm thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó có vai trò tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Cả nước hiện có khoảng 1,2 triệu liệt sỹ, 9,2 triệu người có công, hơn 600.000 thương binh, bệnh binh và người hưởng chính sách như thương binh; hơn 3.200 nghĩa trang liệt sỹ. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 150.000 hài cốt liệt sỹ chưa được tìm thấy và hơn 230.000 phần mộ chưa xác định được danh tính.

Sau 125 ngày triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, cả nước đã quy tập được 1.482 hài cốt liệt sỹ và 7 mộ liệt sỹ tập thể. Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh, hơn 100 hài cốt liệt sỹ đã được tìm thấy tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, phần lớn là các chiến sỹ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Nhấn mạnh ý nghĩa công tác tri ân, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc khẳng định: Tri ân, báo ơn và đền ơn đáp nghĩa không chỉ bằng tình cảm mà phải bằng hành động cụ thể. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các chính sách đối với người có công, an sinh xã hội, trợ giúp xã hội và hậu phương quân đội; phát huy sức mạnh đoàn kết để xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Tại buổi lễ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết suốt 45 năm hình thành và phát triển, Giáo hội luôn gìn giữ, phát huy truyền thống tri ân, báo ân bằng nhiều hoạt động thiết thực. Tăng ni, phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn thể hiện chân tình, đậm thắm tình người, mang tinh thần nhân văn sâu sắc chăm lo gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân liệt sỹ và người có công.

Hằng năm, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có công với Tổ quốc, gắn liền với các hoạt động lễ tưởng niệm anh hùng liệt sỹ và lễ cầu siêu chiến sỹ, đồng bào yêu nước đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trao các phần quà, trị giá 2,5 triệu đồng/suất, tặng người có công với cách mạng, thân nhân người có công và dân công hỏa tuyến tại các xã Bình Lợi, Tân Nhựt và Vĩnh Lộc./.