Hà Nội: Cháy lớn tại Tân Triều Mới, nhiều bình gas được đưa ra khỏi hiện trường

Tối 25/7, một vụ hỏa hoạn lớn bất ngờ xảy ra tại quán bia ở số 2, đường 25m, Tân Triều Mới, phường Thanh Liệt, Hà Nội. Ngọn lửa bùng phát từ khu vực quán bia, sau đó nhanh chóng lan sang các khu vực xung quanh, tạo cột khói đen cao, khiến nhiều người dân hoảng hốt.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã điều động nhiều cán bộ, chiến sỹ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, khẩn trương triển khai các biện pháp dập lửa, ngăn cháy lan.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN tại hiện trường, trong quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng đã kịp thời đưa nhiều bình gas ra khỏi khu vực xảy ra hỏa hoạn, hạn chế nguy cơ cháy nổ, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và các hộ kinh doanh lân cận.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, lãnh đạo Công an phường Thanh Liệt xác nhận vụ cháy xảy ra vào khoảng 18 giờ, tại phố Vũ Đức Úy (trước cửa nhà số 2, đường 25m, Tân Triều Mới).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ triển khai chữa cháy, bảo đảm an ninh trật tự và phân luồng giao thông khu vực hiện trường.

Tính đến 19 giờ 15 phút cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực dập lửa, khoanh vùng khu vực chống cháy lan.

Chị Nguyễn Kiều Mi, người dân sống gần hiện trường, cho biết khi phát hiện vụ cháy, ngọn lửa đã bốc cao kèm khói đen dày đặc. "Mọi người hô hoán nhau di chuyển xe cộ và tài sản vì lo ngọn lửa tiếp tục lan rộng," chị Mi nói.

Trong khi đó, anh Lê Toan, một người dân chứng kiến vụ việc, cho biết lực lượng chữa cháy có mặt rất nhanh. "Chúng tôi thấy các chiến sĩ đưa nhiều bình gas ra ngoài an toàn nên cũng bớt lo lắng vì nếu xảy ra nổ sẽ rất nguy hiểm," anh Toan chia sẻ.

Đến thời điểm hiện tại, chưa có thông tin chính thức về thiệt hại tài sản cũng như về người./.

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