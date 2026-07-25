Bất cập công trình đường gom dân sinh dự án cao tốc Bắc-Nam qua Đắk Lắk

Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh-Vân Phong thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk (viết tắt là Dự án cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong) hiện đang thực hiện các hạng mục công trình đường gom dân sinh phục vụ đi lại của người dân khu vực lân cận.

Tuy nhiên, nhà thầu thi công thực hiện chậm tiến độ; một số đoạn công trình bị tháo dỡ hành lang an toàn, khiến gia súc tràn vào vô cùng nguy hiểm.

Có mặt tại một vị trí đang triển khai xây dựng công trình đường gom dân sinh Dự án cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong đoạn Km37+280 (thuộc phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk) vào chiều 25/7, ghi nhận công trình đường gom dân sinh đang thi công dang dở, chưa được đấu nối vào khu vực hầm chui.

Tại khu vực thi công, không có máy móc, phương tiện hay công nhân làm việc. Tuy nhiên, một đoạn rào chắn bảo vệ an toàn hành lang cao tốc đã bị tháo dỡ với chiều dài khoảng 200m. Một số đoạn rào chắn khác cũng bị dỡ bỏ một phần.

Đặc biệt, tại một vị trí ghi nhận người dân chăn thả một đàn bò ngang nhiên đi vào hành lang an toàn cao tốc. Bà N.T.T (người chăn thả đàn bò đi vào hành lang an toàn cao tốc) cho biết, bà thấy có đường dẫn vào khu vực này nên thả bò vào ăn cỏ. Bà cho rằng, đàn bò sẽ không thể lên được mặt đường cao tốc gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông nên chăn thả ở khu vực này.

Người dân chăn thả bò vào hành lang an toàn Dự án cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong qua địa bàn phường Đông Hòa khi rào chắn đã bị tháo dỡ. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Sau khi đưa vào sử dụng, Dự án cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong tiếp tục triển khai xây dựng các hạng mục công trình phục vụ dân sinh, sản xuất của người dân khu vực lân cận; trong đó, có 4 nhà thầu thi công nhiều đoạn đường gom dân sinh. Tuy nhiên, quá trình thực hiện chậm tiến độ khiến việc đi lại, sản xuất của người dân tại phường Đông Hòa, xã Hòa Xuân (tỉnh Đắk Lắk) sinh sống gần đó gặp nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Phin (phường Đông Hòa) cho biết, khu vực Dự án cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong có nhiều tuyến đường dân sinh nằm lân cận với lượng người và phương tiện đi lại đông đúc. Do vậy, ông mong muốn đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Nếu dự án tiếp tục chậm tiến độ, người dân sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc vận chuyển nông sản, đi lại hằng ngày.

Theo đại diện Ban Điều hành Dự án cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong (Ban Quản lý dự án 7, Bộ Xây dựng), hiện nay, các dự án đường gom dân sinh chậm tiến độ nằm rải rác tại nhiều vị trí với tổng chiều dài gần 1km.

Ban đã nhiều lần đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ nhưng đến nay các đơn vị vẫn chây ì, thi công không dứt điểm; gây khó khăn trong việc lưu thông của người dân cũng như quá trình nghiệm thu, bàn giao đưa dự án vào khai thác chính thức.

Đối với việc nhà thầu thi công xây dựng đường gom nhưng tháo dỡ hành lang an toàn cao tốc mà không có biện pháp bảo vệ an toàn, để gia súc tràn vào, ban sẽ chỉ đạo khắc phục ngay tình trạng này.

Theo đánh giá của Ban Điều hành Dự án cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong, nguyên nhân chậm tiến độ xây dựng đường gom dân sinh là do lãnh đạo các nhà thầu thi công chưa thực sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt thực hiện dự án. Việc huy động nhân lực, thiết bị, vật tư chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác tổ chức, điều hành tại hiện trường còn hạn chế và chưa có giải pháp bù tiến độ hiệu quả.

Trước đó, cũng tại Dự án cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong, TTXVN đã phản ánh tình trạng bất cập, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống, sinh hoạt của người dân tại phường Đông Hòa sau khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng. Một số cống thoát nước qua dự án gây ngập úng dẫn đến nhiều diện tích lúa của người dân không sản xuất được.

Ngoài ra, tại xã Hòa Xuân, tình trạng đất ruộng gần dự án này bị nhiễm dầu cũng khiến cho người dân không sản xuất được trong hai vụ. Tuy nhiên đến nay, nhà thầu thi công vẫn chưa thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ người dân./.

Sớm khắc phục bất cập sau khi cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong đưa vào sử dụng Tại xứ đồng Chân Rạ (phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk), nhiều hộ dân trồng lúa vụ Hè Thu khu vực lân cận Dự án cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong gặp rất nhiều khó khăn sau khi dự án này hoàn thành.