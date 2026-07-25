An Giang: Những cây cầu nối triệu tấm lòng

Ngày 25/7, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hanh (tỉnh An Giang) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ khánh thành, đưa vào sử dụng cầu Tường Nguyên 580 - Vĩnh Lợi 1 sau gần 5 tháng thi công.

Cầu Tường Nguyên 580 - Vĩnh Lợi 1 nối hai bờ kênh Núi Chóc - Năng Gù thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Hanh, tỉnh An Giang có chiều dài 50 m, rộng 4 m, kết cấu dầm bê tông cốt thép, tải trọng 8 tấn, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển nông sản và kết nối giao thương của người dân trong vùng.

Cầu được xây dựng từ nguồn kinh phí xã hội hóa hơn 3,43 tỷ đồng, trong đó Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên (Thành phố Hồ Chí Minh) cùng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Gia vị Việt Hương và gia đình ông Minh Tường, bà Diệu Hoa tài trợ 2,5 tỷ đồng.

Phần kinh phí còn lại do ngân sách địa phương đối ứng, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và người dân đóng góp. Đặc biệt, công trình được Đội thi công thiện nguyện chùa Tường Nguyên trực tiếp xây dựng với sự chung sức của lực lượng công an, quân sự, Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Hanh, cán bộ địa phương và đông đảo người dân. Đây là cây cầu bê tông cốt thép thứ ba do Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên tài trợ trên địa bàn xã Vĩnh Hanh.

Đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành cầu Tường Nguyên 580 - Vĩnh Lợi 1, xã Vĩnh Hanh, tỉnh An Giang. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Bà Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Hanh, tỉnh An Giang) cho biết trước đây mỗi lần qua cầu, nhất là vào mùa mưa, ai cũng thấp thỏm vì cầu nhỏ hẹp, xuống cấp. Học sinh đến trường, người dân chở nông sản hay người lớn tuổi đi khám bệnh đều phải hết sức cẩn trọng.

“Giờ có cầu mới, bà con ai cũng mừng. Các cháu đi học an toàn hơn, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa cũng thuận tiện. Đây thật sự là cây cầu nghĩa tình, được xây bằng sự chung sức của chính quyền, mạnh thường quân và người dân,” bà Ngọc chia sẻ.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hanh Đoàn Đức Dịnh, trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế, địa phương đã linh hoạt huy động nhiều nguồn vốn, đặc biệt phát huy hiệu quả phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm,” vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm và người dân cùng chung tay xây dựng hạ tầng giao thông.

Từ tháng 7/2025 đến nay, xã đã hoàn thành 5 cây cầu giao thông nông thôn với tổng kinh phí hơn 7 tỷ đồng, góp phần từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông trên địa bàn. Hiện địa phương đang tiếp tục triển khai nhiều công trình trọng điểm như nâng cấp tuyến ĐH08 và xây dựng cầu Vĩnh Nhuận - Tân Phú, dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Những dự án này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, kết nối vùng sản xuất và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành cầu Tường Nguyên 580 - Vĩnh Lợi 1, xã Vĩnh Hanh, tỉnh An Giang. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Ông Lê Văn Khiêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Hanh cho biết, việc huy động nguồn lực xã hội luôn được địa phương thực hiện công khai, minh bạch, tạo được niềm tin trong nhân dân. Chính hiệu quả từ những cây cầu, tuyến đường đã hoàn thành là minh chứng rõ nét, giúp các đợt vận động đều nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của người dân, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm.

Không chỉ đóng góp kinh phí, nhiều hộ dân còn tự nguyện hiến đất, góp ngày công, chung tay cùng chính quyền hoàn thành các công trình giao thông, góp phần tạo thuận lợi cho đi lại, vận chuyển nông sản và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Ngay sau lễ khánh thành cầu Tường Nguyên 580 - Vĩnh Lợi 1, Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên (Thành phố Hồ Chí Minh) và Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hanh (tỉnh An Giang) tiếp tục khởi công xây dựng cầu Tường Nguyên 606, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, tạo động lực để địa phương phát triển bền vững trong những năm tới./.

Sớm xây dựng cầu mới thay thế cầu treo Khe Hóp đã hư hỏng nặng Theo phản ánh của người dân, việc cầu treo độc đạo bị hư hỏng không chỉ gây khó khăn, nguy hiểm cho việc đi lại, mà còn khiến kinh tế - xã hội của vùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

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