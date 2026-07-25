Nhiều tỉnh thành tiếp tục mưa dông, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 2 tiếp tục đổi hướng Tây Tây Bắc (trước đó là hướng Tây Bắc), di chuyển chậm hơn trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Bão chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Theo đó, hồi 16 giờ ngày 25/7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc - 116,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 290 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133 km/giờ), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h.

Đến 4 giờ ngày 26/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc - 114,9 độ Kinh Đông trên đất liền ven biển phía Nam đất tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc); di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20 km/h. Sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Tiếp đến 16 giờ ngày 26/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,3 độ Vĩ Bắc; 113,9 độ Kinh Đông, đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc); di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h và suy yếu dần. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Sau đó đến 4 giờ ngày 27/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 26,1 độ Vĩ Bắc - 113,3 độ Kinh Đông trên đất liền tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc); di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 15 -20 km/h. Sức gió dưới cấp 6, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, sóng cao 4-6m; vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15, sóng cao 6-8m, biển động dữ dội.Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trên đất liền, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, chiều tối và đêm 25/7, khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

"Các khu vực nêu trên cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thông tin cảnh báo dông sét; cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/radar/ và https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất", Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Vũ Anh Tuấn lưu ý.

Đối với tình hình lũ quét, sạt lở đất, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh, thành phố Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Huế, Đà Nẵng và tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực này.

Theo đó, từ 16 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút, khu vực các tỉnh, thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến như Lào Cai, Tuyên Quang và Phú Thọ từ 5-10mm, có nơi trên 30mm; thành phố Huế, Đà Nẵng và tỉnh Lâm Đồng từ 20-40mm, có nơi trên 60mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Lạc Thủy, Lương Sơn, P. Phong Châu, Tam Dương, Thổ Tang, Tiên Lương, Văn Lang, Vĩnh Hưng (tỉnh Phú Thọ).

Tại tỉnh Lào Cai có các xã, phường: Bát Xát, Chiềng Ken, Khánh Yên, Nậm Có, Tân Lĩnh, Văn Bàn, Việt Hồng, Võ Lao.

Đối với tỉnh Tuyên Quang là các xã, phường: Bắc Quang, Lâm Bình, Sơn Thủy, Thông Nguyên; Hồ Thầu, Hồng Sơn, Kiên Đài, Nà Hang, Nậm Dịch, An Tường, Phú Lương, Tân Quang, Tân Thanh, Tân Trào, Thượng Lâm, Thượng Sơn, Tiên Nguyên, Tri Phú, Trung Sơn, Trường Sinh, Việt Lâm, Yên Lập.

Trên địa bàn thành phố Huế gồm các xã, phường: A Lưới 5, Bình Điền, Phong Điền, Phong Thái.

Cùng với đó, thành phố Đà Nẵng có các xã, phường: Đắc Pring, Phước Năng, Phước Thành, Phước Trà, Quế Phước.

Ngoài ra, tỉnh Lâm Đồng gồm các xã, phường: Bắc Ruộng, Bảo Thuận, Đạ Huoai, Đắk Mil, Đắk Sắk, Đắk Song, Đức Lập, Đức Linh, Gia Hiệp, Hàm Thuận Bắc, Krông Nô, Nâm Nung, Nam Thành, Nghị Đức, Phan Sơn, Quảng Phú, Quảng Sơn, Sơn Điền, Sông Lũy, Tà Đùng, Tân Minh, Thuận An.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 21 giờ ngày 24/7 đến 15 giờ ngày 25/7, khu vực các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang và Phú Thọ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to

như: Bản Qua 73,2mm (Lào Cai); Việt Vinh 115,6mm (Tuyên Quang); Lập Thạch 73,1mm (Phú Thọ);... Từ 13 giờ đến 15 giờ ngày 25/7, khu vực thành phố Huế, Đà Nẵng và tỉnh Lâm Đồng đã có mưa vừa đến mưa to như: Hồng Vân (A Lưới) 41,8mm (Huế); Phước Thành 41,6mm (Đà Nẵng); Đắk Gằn3 37,4mm (Lâm Đồng);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa./.

Bão số 2 đổi hướng và tăng cường độ, khả năng suy yếu dần vào ngày 26/7 Theo dự báo hiện tại của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 2 đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

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