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Phó Thủ tướng Phan Văn Giang thăm, tặng quà người có công với cách mạng tại Lâm Đồng

Đại tướng Phan Văn Giang đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp của các gia đình chính sách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc...

Hưng Thịnh
Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà gia đình chính sách tỉnh Lâm Đồng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)
Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà gia đình chính sách tỉnh Lâm Đồng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

Ngày 25/7, Đoàn công tác của Trung ương do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng.

Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với gia đình thương binh, liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026).

Đoàn đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đinh Thị Bé, có hai người con là liệt sỹ; thăm gia đình ông Trương Văn Trường và bà Nguyễn Thị Loan, đều là thương binh và từng bị địch bắt, tù đày.

Tại các gia đình đến thăm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Phan Văn Giang đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp của các gia đình chính sách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực đóng góp xây dựng địa phương, đất nước ngày càng phát triển.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách và bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho người có công trên địa bàn.

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Đại tướng Phan Văn Giang thắp hương phần mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

Trước đó, cũng trong ngày 25/7, Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Đắk Nông (phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng)./.

(TTXVN/Vietnam+)
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