Khắc phục "thẻ vàng" IUU: Nhật ký điện tử giảm 70% thời gian kiểm tra tàu cá

Ngày 25/7, tại cảng cá Lộc An (xã Phước Hải, Thành phố Hồ Chí Minh), Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Hiệp lực Phát triển Việt đã tiến hành hướng dẫn cài đặt phần mềm trên điện thoại thông minh và sử dụng nhật ký khai thác điện tử trực tiếp cho chủ tàu và thuyền trưởng tàu cá trên địa bàn.

Đây là bước quan trọng trong lộ trình số hóa nghề cá, hướng tới việc minh bạch nguồn gốc hải sản và nỗ lực tháo gỡ "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC).

Theo đó, ngư dân sở hữu tàu cá chiều dài từ 12m đến dưới 24m đã được Công ty Hiệp lực Phát triển Việt hướng dẫn chi tiết cách cài đặt phần mềm, nhập dữ liệu về nhiên liệu, nước đá, sản lượng từng mẻ lưới và cách nộp nhật ký trực tuyến về hệ thống quản lý.

Nhiều ngư dân cho biết việc sử dụng phần mềm trên điện thoại thông minh khá đơn giản và tiện lợi. Thay vì phải ghi chép bằng tay trên sổ sách dễ bị hư hỏng do sóng gió, thì nay ngư dân chỉ cần thực hiện các thao tác bấm số, giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian và giảm bớt gánh nặng giấy tờ.

Ông Trương Tấn Hướng, phụ trách cơ sở của Ban quản lý cảng cá Lộc An (Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh) đánh giá, việc áp dụng nhật ký điện tử giúp giảm tới 70% khối lượng công việc kiểm tra cho nhân viên cảng. Thời gian đối chiếu nhật ký cho mỗi tàu giảm từ 15-20 phút xuống còn khoảng 5 phút, hỗ trợ tàu cá làm thủ tục cập và rời cảng nhanh chóng hơn.

Ông Trần Thái Sơn, Giám đốc Công ty Hiệp lực Phát triển Việt thông tin, phần mềm nhật ký khai thác điện tử được thiết kế tích hợp, hoạt động như một "hộp đen", lưu trữ lịch sử hành trình và dữ liệu GPS chuẩn xác ngay cả khi mất sóng trên biển. Dữ liệu sẽ được đồng bộ ngay khi tàu về gần bờ, đảm bảo tính trung thực và không thể sửa, xóa.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Thị Na cho biết, thành phố đang đẩy nhanh việc số hóa nghề cá vì đây là yêu cầu cấp thiết để quản lý dữ liệu chính xác và kịp thời. Thành phố có khoảng 2.000 tàu cá thuộc diện phải cài đặt nhật ký khai thác điện tử, với tỷ lệ cài đặt hiện đạt khoảng 20%.

Cơ quan quản lý đang phối hợp với các đơn vị cung cấp phần mềm quyết tâm hoàn thành cài đặt nhật ký khai thác điện tử cho tất cả các tàu thuộc diện quy định ngay trong năm nay. Mục tiêu của thành phố là vận hành đồng bộ toàn hệ thống từ ngày 1/5/2027, nhằm minh bạch thông tin và truy xuất nguồn gốc hải sản theo tiêu chuẩn quốc tế./.

Thành phố Hồ Chí Minh siết quản lý tàu cá, tăng tốc chống khai thác IUU Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành và địa phương, từ đầu năm 2026 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh không có tàu cá nào vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ.

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